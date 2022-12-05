Market denetimi, ekipleri bile şaşkına çevirdi! Küflü ve bozuk ürünleri raflara dizmişler

Mersin'de Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki zincir marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fiyat-etiket, kasa-etiket, son kullanma tarihi, hijyen ve temizlik gibi konuları inceleyen ekipler, söz konusu denetimlerde uygun bulunmayan ve eksiği bulunan iş yerlerine cezai işlem uyguluyor.

TUTANAK TUTULDU

Bu çerçevede bugün denetim gerçekleştiren ekipler, satışa sunulan peynir, yağ, şeker, et, süt, yumurta ve ekmek başta olmak üzere, vatandaşların en çok tükettiği gıdaların son kullanma tarihi, fiyat/etiket ve etiket/kasa fiyatı uyumu, gramaj, saklama/ambalajlama koşullarını kontrol etti. Özellikle bir markette süt ve süt ürünü reyonunda bulunan peynir ve ayranların tarihinin geçmiş olduğunu tespit eden ekipler, söz konusu iş yeri hakkında tutanak tutarak, cezai işlem uyguladı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Vatandaşların sağlıyla oynanmaması ve daha dikkatli davranmaları konusunda iş yeri çalışanlarını uyaran ekipler, bir başka markette de gramajı eksik un olduğunu tespit etti. Bu konu hakkında da cezai işlem uygulandı.

"SON KULLANMA TARİHLERİNE BAKIN"

Denetimler hakkında konuşan Akdeniz Zabıta Müdürlüğü Ufuk Sivaslıoğlu, "Denetimleri vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Bugün de denetimlerimizde birçok tarihi geçmiş ürün tespit ettik. Onlara da cezai işlem uyguladık. Çalışanların ve vatandaşların duyarları olması lazım. Vatandaşlarımızı buradan uyarıyorum, son kullanma tarihlerine bakın. Biz görevimizi yapıyoruz denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.