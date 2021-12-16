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Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! - Son Dakika

Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!

16.12.2021 12:34

Küçükçekmece'de, zabıta ekipleri son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddiaları üzerine zincir market ve fırınlarda fiyat denetimi yaptı. Ekipler, inceleme sırasında bazı marketlerde tarihi geçmiş ürünlerin satıldığını tespit etti. Söz konusu marketlerle ilgili işlem başlatıldı.

Küçükçekmece Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri, son günlerde artan fiyat artışına yönelik zincir market ile fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi.

Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPILDI

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Ekipler, inceleme sırasında bazı marketlerde tarihi geçmiş bazı ürünleri tespit etti. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ekipleri markete gelerek tutanak tuttu. Daha sonra fırınlarda denetim yapan zabıta ekipleri, imalathanede sağlık kurallarına uyulup uyulmadığı, hijyen ve ekmek gramajı ile fiyat karşılaştırması konularında denetim yaptı.

Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!

Küçükçekmece Belediyesi, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! - Son Dakika Ekonomi


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