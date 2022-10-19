Kestane almak için Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye akın ettiler - Son Dakika
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Kestane almak için Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye akın ettiler

19.10.2022 13:23

Kestane almak için Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye akın ettiler Ünü ülke geneline yayılan kestane için pazarlar kuruldu Alaplı köylülerince bahçelerden toplanarak, pazarda satışa sunulan ve 'Alaplı kuzusu' olarak bilinen kestanenin ünü yurt geneline yayıldı.

Kestane almak için Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye akın ettiler

Ünü ülke geneline yayılan kestane için pazarlar kuruldu

ZONGULDAK - Alaplı köylülerince bahçelerden toplanarak, pazarda satışa sunulan ve 'Alaplı kuzusu' olarak bilinen kestanenin ünü yurt geneline yayıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelen kestaneciler, sabahı saat 4'de yol kenarında kurulan pazarda sıkı pazarlıklar sonucu ürünleri satın alıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin İtfaiyenin bulunduğu caddesine 'Kestane Pazarı'nın kurulmasıyla ilçeye 'Alaplı kuzusu' denilen kestanenin ünü, yurt geneline yayıldı. Alaplı- Yığılca dağlarında köylülerce kadınlar tarafından dağlardan toplanan kestaneler yol kenarında kurulan pazar yerinde satışa sunuluyor. Kestaneleri almak isteyenler, İstanbul ve Bursa illerinden geliyor. Adeta kestane borsasının oluştuğu yol kenarında kıyasıya pazarlıklar yapılıyor. Türkiye'nin en iyi kestanesinin yetiştiği Alaplı'da bu yıl fiyatlar 30-50 lira arasında değişiyor. Alaplı kestanesinin zarının ince olduğunu belirten satıcılar, Bursa ve İzmir bölge ürünlerden daha çok tercih edildiğini söyledi. Alaplı'dan ülke geneline, kestane sezonu olan Ekim ve Kasım aylarında kestane pazarında günde 5-7 ton satış yapıldığı belirtildi. Kestane pazara gece 04.00'dan itibaren kurulmaya başlıyor ve 9.00'a kadar alıcılar pazardan ürün alıyorlar.

İstanbul'dan Alaplı'ya kestane almaya gelen Aydın Uzun, "Bursa'dan İstanbul'dan, çeşitli illerden kestane almaya gelenler var. Alaplı'nın kestanesi iyi, lezzetli, kabuğu ince kuzu kestanesi onun için bu kadar yolu geliyoruz almak için. Herkes bu bölgenin kestanesini tercih ediyor" diye konuştu.

Ankara'dan kestane almaya gelen Necim Yaprak ise "Burada doğal bir pazar oluşmuş. Alaplı, Türkiye'nin 'kestane borsası' haline gelmiş. Kestanemiz de çok kaliteli. Buraya bakıyoruz; Çankırı'dan, Ankara'dan, Bolu'dan, çeşitli illerden kestane almaya gelenler var. Bizim ilçelerimizden kestane buraya geliyor ve buluşup pazarlık yapıyorlar. Ortalama her pazar kurulduğunda 5-7 ton arasında kestane satıldığına göre ciddi bir pazar. Herkes Alaplı'nın kestanesini tercih ediyor. buranın kestanenin lezzeti çok güzel. Aynı zamanda kavrulduğunda kabuğundan çok kolay çıktığı için tercih ediliyor. Bundan dolayı biz buna kuzu kestanesi diyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kestane almak için Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye akın ettiler - Son Dakika

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