Emlak İlanlarındaki Fiyat Artışı Denetim Altında - Son Dakika
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Emlak İlanlarındaki Fiyat Artışı Denetim Altında

Emlak İlanlarındaki Fiyat Artışı Denetim Altında
22.07.2025 10:51
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Bakanlık, haklı sebep olmadan fiyat artışlarına ceza uygularken, bazı emlakçılar fiyatları gizliyor.

TİCARET Bakanlığı'nın taşınmaz ilanlarında haklı sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamayacağına dair kararı sonrasında bazı emlakçılar, ilan sitelerinde yazan fiyatların, telefonla arandığında daha farklı olduğunu söylüyor. Antalya'da ilana konulan bir taşınmazla ilgili cezadan kaynaklı fiyat artışı yapamayan emlakçı, telefonla aranıp bilgi alınmak istendiğinde ise fiyatın ilanda yazandan 400 bin lira fazla olduğunu, ceza nedeniyle gerçek fiyatı yansıtamadıklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı, 'İnternet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamaz ve işletmelerce bu ilanlara aracılık edilemez' ibaresiyle geçen mayıs ayında Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından internet ortamında fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen mülk sahipleri ve emlakçılara zaman zaman para cezaları uygulandı. Ancak buna rağmen bazı ilan sahipleri ve emlakçılar, fiyat artışlarını gizlemenin yolunu arıyor. Bir ilan sitesinde Antalya'da 2 milyon 500 bin lira bedelle satışta olan daire hakkında bilgi almak için aranan emlakçı, fiyatın ilanda yazılandan farklı olduğunu söyledi. Telefonda konuşulan emlakçı, ilanın fiyatını avro ile endekslediklerini, ceza kesilmesi nedeniyle gerçek fiyatı yansıtamadıklarını, dairenin gerçek fiyatının 2 milyon 900 bin lira olduğunu söyledi.

'HEM EMLAKÇILARA HEM MÜLK SAHİBİNE CEZA'

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Esnafımıza fahiş fiyat artırımı nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından cezalar kesiliyordu. Biz bunun ev sahipleri tarafından olduğunu anlattık. Şimdi hem ev sahiplerine hem de emlakçılar fahiş fiyat artışı yaparsa cezalar kesiliyor. Bu uygulama iyi oldu. Esnafımıza, 'Ev sahibinden beyan almadan fiyat arttırmayın' diye uyarıda bulunuyoruz. Beyan almadan fiyat artışları yapılmamalı" dedi.

'EMLAKÇI YAPMAK ZORUNDA'

Farklı konularla ilgili de şikayetlere değinen Çağlar, "Bu konularda çok fazla şikayet geliyor ama emlakçıların yapacağı bir şey yok. Ev sahibi ne isterse emlakçı bunu yapmak zorunda. Sitelere koyulan ilanlardaki fiyat farkından dolayı ceza geliyor ama artık sadece bundan dolayı ceza gelmiyor. Artık satış sırasında gerçek değerinin yazılmadığı taşınmazlarla ilgili de ceza kesiliyor" diye konuştu.

'GEREKÇEYE DAYANMAYAN FİYAT ARTIŞLARINA CEZA UYGULANIYOR'

Kentte emlakçılık yapan Halit Mert, "Emlak sektöründeki fiyat dengesizliklerinin kontrol altına alınması ve sahte ilanların engellenmesi için Ticaret Bakanlığı ciddi çalışmalar yürütüyor. Fiyatları kontrolsüz artıran firmalara ve mülk sahiplerine yaptırımlar uygulanmakta. Önceden fiyat artışı sebebiyle sadece emlakçılara kesilen cezalar artık mülk sahiplerine de uygulanmaya başlandı. Bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarına cezai yaptırımlar uygulanıyor" dedi.

'ŞİKAYET EDİLMELİ'

Yetki belgesi olmayan kişilerin tüketiciyi yanıltıcı bilgiler verdiğini belirten Mert, "İlanda yazan ile gerçek fiyatın farklı olduğunu söyleyen kişilere de itibar edilmemesini öneriyoruz. Maalesef böyle durumların yaşandığını görmekteyiz. Eğer ilan rakamından daha farklı bir rakamla karşılaşılıyorsa muhakkak şikayet edilmeli. Yapılan artışların birçoğu mülk sahibi kaynaklı. Her taşınmazın kendi numarası vardır. Artık sitelere ilan verilirken bu numara girilmek zorunda. Daha önce bir taşınmaz ilana girildi ve kaldırıldıysa, daha sonra farklı fiyatla tekrar ilana girilmek istendiğinde bu numara üzerinden bakanlık tarafından takip edilebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Yerel Haberler, Ekonomi, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Emlak İlanlarındaki Fiyat Artışı Denetim Altında - Son Dakika

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