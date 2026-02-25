Skriniar\'dan Saran\'a söz: Çok daha erken döneceğim

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar’dan sarı-lacivertli camiayı umutlandıran bir gelişme geldi.

BAŞKAN SARAN İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre Slovak stoper, tedavi sürecinin başında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Formasına ve taraftara en kısa sürede kavuşmak istediğini dile getiren Skriniar’ın iddialı bir mesaj verdiği öğrenildi.

“BEKLENENDEN ERKEN DÖNECEĞİM”

Tedavi programına titizlikle uyan ve motivasyonunu yüksek tutan deneyimli futbolcunun, Başkan Saran’a “Kendime çok iyi bakıyorum, beklenenden çok daha erken döneceğim.” dediği belirtildi. Fenerbahçe’de art arda yaşanan sakatlıkların ardından Skriniar cephesinden gelen bu açıklama, teknik heyet ve yönetimde moral kaynağı oldu.