Yeni Mercedes-Benz Vito Panelvan ve Tourer Türkiye\'de Satışa Sunuldu

Finans

(İSTANBUL) - Yeni Mercedes-Benz Vito Panelvan 1 milyon 403 bin TL'den, Mercedes-Benz Vito Tourer ise 1 milyon 992 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.

25 yılı aşkın bir süredir zanaatkarlık, ticaret ve hizmet sektörlerinde kendini kanıtlayan Mercedes-Benz Vito, yeni Panelvan ve Tourer'ı Türkiye'de satışa sundu.

Vito Panelvan, kurye, posta ve paket taşıma aracı, yiyecekler için soğutuculu hafif ticari araç veya mobil parça deposu olarak malların ve eşyaların taşınmasındaki tüm gereksinimleri karşılıyor. Sürücüye ek sekiz yolcuya kadar farklı oturma düzenleri sunan Vito Tourer ise ticari yolcu taşımacılığında popüler bir araç.

Yeni kokpit tasarımı

Yeni MBUX multimedya sistemi, 26,04 santimetre (10,25 inç) dokunmatik ekrana ve dokunmatik kontrol panellerine sahip yeni multifonksiyonel direksiyon ile yeni bir kokpit tasarımı sunuyor. Yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, medya, telefon veya araç bilgileri gibi fonksiyonlara rahat ulaşım sağlıyor. Yeni gösterge panelinde, hız göstergesi ve devir saati arasında 13,97 santimetre (5,5 inç) renkli ekran, kilometre ve yakıt seviyesi dahil olmak üzere tüm önemli bilgileri bir bakışta gösteriyor. Ayrıca radyo, medya, telefon, yardım sistemleri, araç ayarları ve servis, menüden çağrılabiliyor. Menü seçimi, direksiyondaki dokunmatik kontrol paneli üzerinden yapılıyor.

Gösterge paneli, sahip olduğu daha hafif ve daha dinamik görünümün yanında yüksek kaliteli atmosfer ile yüksek işlevselliği bir araya getiriyor. Yeni premium görünüm, yeni iklim kontrol paneli ve yeni nesil direksiyonların şık tasarımı ile tamamlanıyor. Direksiyon çubukları, deri direksiyon simidinde Silver Shadow kenarlıkla çevrili yüksek parlaklıkta siyah bir hazne oluşturuyor ve kontrol yüzeyleri sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. Direksiyon simidinde ellerin direksiyonda tutulup tutulmadığını algılayan iki bölgeli bir sensör matı bulunuyor. Dokunmatik kontrol panellerinin kontrolü de bir akıllı telefon gibi kapasitif sensörler aracılığıyla çalışıyor. Bu da ekranların kaydırma ve basma yoluyla sezgisel olarak işletilebileceği anlamına geliyor.

MBUX multimedya sistemindeki ek fonksiyonlar

Mevcut MBUX nesli, Vito için yeni ve ek fonksiyonlar sunuyor. Merkezi ekrandaki ilgili sembol üzerindeki düğmeye basarak, arka kapının açılabileceği çizgili bir alan içinde arka kısımdaki boş alanı ters kamera ile gösteriyor. Mesafe programlanabiliyor ve dolayısıyla yükün büyüklüğüne göre ayarlanabiliyor. Özellikle dar park alanlarında sık sık boşaltma yapmak zorunda kalan kargo şirketleri için yükleme ve boşaltma sırasında konforu artırıyor. Araç yıkama modu da MBUX'a entegre edilmiş şekilde sunuluyor. Bu özellik ile otomatik olarak pencereler kapanıyor, cam silecekleri ve park sensörleri devre dışı bırakılıyor.

Günlük işleri kolaylaştıran yeni konfor özellikleri

Araç anahtarındaki bir düğme veya bagaj kapağı üzerindeki serbest bırakma kolu kullanılarak elektrikli olarak herhangi bir pozisyonda durdurulabiliyor. Hasar riskini azaltmak için, bagaj kapağında otomatik engel tespiti ve ayarlanabilen açılış sınırı bulunuyor. Ayrıca ekipmanlara bağlı olarak otomatik şanzımana sahip Vito için elektrikli park freni de mevcut.

Tüm Vito modelleri yeni bir elektronik araç anahtarına sahip ve Anahtarsız Çalıştırma fonksiyonu sunuyor. Bu, motorun bir düğmeye basarak başlatılmasını sağlıyor. Anahtar üzerindeki bir düğmeye basarak tüm kapıların kilidini ve tüm pencereleri açıp kapatmak da mümkün. Yeni Vito, gece sürüşlerinde araçta daha iyi yönlendirme için arka aydınlatma sunuyor. Karartılmış ışık, jestleri ve yüz ifadelerini daha net görmeyi, nesneleri daha kolay bulmayı veya önemli belgelere göz atmayı mümkün kılıyor. Kapı açıldığında, ışık otomatik olarak parlaklaşıyor ve içeri girip çıkmayı kolaylaştırıyor. Araç harekete geçtiğinde, otomatik olarak tekrar kararıyor ve tavan kontrol panelindeki bir düğme aracılığıyla kontrol ediliyor.

Belirgin bir premium görünüm için yeni dış tasarım

Keskinleştirilmiş dış tasarım, premium karakteri daha da vurguluyor. Ön bölüm, yeni tasarlanmış radyatör ızgarası ve büyük yan hava girişleri ile güçlü bir tasarıma sahip tampon ile karakterize ediliyor. Radyatör ızgarası, üç boyutlu bir derinlik görünümünde üç çıta ve merkezde bir yıldız içeriyor. Arkasında, sportif siyah bir elmas ızgara bulunuyor. MULTIBEAM LED teknolojili farlar, zarif tasarımlarıyla başka bir şık vurgu oluşturuyor. Bunlar, SELECT donanımda standart sunuluyor. Arka tarafta, yeniden tasarlanmış LED ışıklar yüksek kaliteli ve dinamik bir görünüm sağlıyor. Arka LED ışıkların konturu burada karartılıyor ve daha hassas bir ışık imzası oluşturuyor. Üç dikey ışık kılavuzu, gösterge, fren ve arka farları daha belirgin birşekilde vurguluyor. Taneli yüzey dayanıklılığı vurguluyor. Krom radyatör ızgarası ve boyanmış tamponlar, PRO ve SELECT donanımda sunuluyor.

Güncellenmiş görünüm, aerodinamik olarak optimize edilmiş yeni hafif alaşım tekerleklerle tamamlanıyor. Ayrıca, beş yeni renk seçeneği bulunuyor: Hightech Gümüş, Kalahari Sarı, Sodalit Mavi, Alpin Gri ve Vintage Mavi.

Güvenlik ve yardımcı sistemler

Yeni Vito'daki güvenlik ve yardımcı sistemler gelişmiş işlevler sağlıyor. Bunların çoğu standart ekipmanda bulunuyor. Örneğin, Aktif Şerit Takip Asistanı, sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Kör Nokta Asistanı, kör noktada bulunan bir aracı tespit etmesi durumunda ilgili dış aynada kırmızı bir üçgen yoluyla ikaz veriyor. Aktif Fren Asistanı, önde giden araçlara ve karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarpmayı engellemeye yardımcı oluyor ve böylelikle kaza riskini azaltıyor.

Sürüş Işığı Asistanı, mevcut ışık koşullarına bağlı olarak seyir ışığını otomatik olarak açıp kapatıyor. Özellikle de örneğin tünel geçişlerindeki gibi aniden değişen ışık durumlarında bu yardımcı, sürücünün yükünü hafifleterek sürüş emniyetini artırıyor.

Yorgunluk Asistanı; anlık uykuları önlemeye yardımcı olabiliyor ve böylece özellikle gece sürüşlerinde sürüş emniyetini iyileştiriyor. Tipik aşırı yorgunluk veya dikkatsizlik belirtileri algılandığında sistem, görsel ve sesli olarak ikaz ederek mola verilmesini istiyor.

Adaptif MULTIBEAM LED teknolojili farlar ve uzun far asistanı PLUS

Gece daha fazla konfor ve daha iyi görünürlük için, adaptif MULTIBEAM LED teknolojili farlar ve Uzun Far Asistanı PLUS sunuluyor. Bunlar, Vito Tourer'da SELECT donanım hattında standart. Her biri 84 ayrı kontrol edilebilir LED'e sahip olmasıyla, mevcut trafik durumuna uygun olarak son derece hızlı ve hassas bir şekilde sürüş ışıklarının ayarlanmasını sağlıyor. Uzun Far Asistanı PLUS, trafikteki diğer araç sürücülerini rahatsız etmeden yolun uzun süreli olarak aydınlatılmasına imkan veriyor. Karşıdan gelen veya önde bir araç olduğunda, uzun far modüllerinin LED'leri kısmen kapanıyor. MULTIBEAM LED ayrıca köy yolu ışığı, otoyol ışığı, köşe ışığı, aktif köşe ışığı ve genişletilmiş sis ışığı fonksiyonlarını da içeriyor.

Dijital iç dikiz aynası da isteğe bağlı olarak sunuluyor. Arkada engelsiz bir görüntü sunarak geri vites yaparken önemli bir avantaj sağlıyor. Arka tarafta bir HDR (Yüksek Dinamik Aralık) kamera, aracın arkasındaki trafiğin bir görüntüsünü arka görüşaynasına iletiyor. Bu, ön ve arka tarafta ışık sensörleri ile donatıldığından ekranın parlaklığını ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlıyor.

Yeni Vito'da, araç ve satıldığı pazara bağlı olarak, ön yolcuları korumak için altı hava yastığı standart veya isteğe bağlı olarak bulundurulabiliyor: Ön hava yastıkları, cam hava yastıkları ve thorax pelvis yan hava yastıkları. Sınıfının yeni taşıma devi için, tip onayına bağlı olarak, kanıtlanmış ve verimli 2,0 litre dört silindirli dizel motor OM 654 sunuluyor.

Daha yüksek kaliteli standart ekipman ve basitleştirilmiş yapılandırma

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, Vito'nun standart ekipmanını kapsamlı bir şekilde yükselterek donanım paketlerinin mantığını müşteri gereksinimlerine daha da hassas bir şekilde uyarlıyor. Sunulan ekipman seçenekleri, Tourer veya Panelvan araç tipi ve aracın BASE-PRO veya SELECT donanım seviyesinde olmasına göre değişiklik gösteriyor.

BASE ekipman seçeneği; yeni MBUX multimedya sistemi, elektrikli el freni, konfor süspansiyon, ısıtmalı ve elektrik kumandalı dış aynalar, kilitlenebilir torpido gözü, yarı otomatik TEMPMATIC klima ile yeni bir iklim kontrol paneli, Aktif Fren Asistanı, Aktif Şerit Takip Asistanı, Yorgunluk Asistanı, Kör Nokta Asistanı gibi birçok özellik sunuyor.

PRO ekipman ile müşteriler ek avantajlar elde ediyor. Bunlar arasında krom radyatör ızgarası, krom paket iç döşeme, sürücü koltuğu bel desteği, 70 litrelik yakıt deposu, sürücü ve sürücü yanı için güneşlik, ayna ışıklandırması gibi ek tasarım ve konfor özellikleri bulunuyor.

SELECT ekipman seçeneğinde ise deri direksiyon, tavan taşıma barları, akıllı telefon entegrasyonu, Vito Ayna Paketi, sürücü ve ön yolcu koltuğu için ısıtma, geri görüşkameralı park paketi, MULTIBEAM LED teknolojili farlar, elektrikli sağ/sol sürgülü kapılar, EASY-PACK bagaj kapağı gibi son seviye birçok donanım göze çarpıyor.

ADVERTORIAL YAYIN