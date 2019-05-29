İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü! İstanbul'un fethi mesajları

1 İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlanıyor! 29 Mayıs İstanbul'un fethine özel en güzel mesajları derledik. Türk milleti için yeni bir dönemin başlangıcı olan İstanbul'un fethi en anlamlı mesajlar ile anlamlanacak. İşte, İstanbul'un fethi sözleri ve kısa mesajları.

2 İstanbul'un Fethinin 566. Yılına Özel Mesajlar Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum... (Fatih Sultan Mehmet)

3 İstanbul'un fethi ile çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım...

4 "Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" (Hadis-i Şerif)

5 Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı Ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbul'un fethini kutluyorum Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı...

6 İstanbul'u niçin fethettiklerini sorduklarında; önce o benim gönlümü fethettiği için.. (Fatih Sultan Mehmet)

Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz. (Fatih Sultan Mehmet)

7 Son Konstantin, askerleri ile birlikte savaşırken öldü. Hilalli bayrak, Ayasofya'nın kubbesine dikildi, sultan da imparatorluk şehrine yerleşti. (Bernard Lewis)

8 İki büyük cihanın kesinti noktasında, Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. (Mustafa Kemal Atatürk)

9 İstanbul'un fethi büyük bir olaydır. Bu sadece Türkler'in milliyetçi tarih şuuru açısından dolayı böyle değerlendirilen bir olay değildir. Malesef üzerinde yeterince durulmuyor. İstanbul'un fethi ateşli silahların ve modern askerî tekniklerin kullanıldığı Rönesans tipi bir savaşın doruğundaki bir olaydır. (İlber Ortaylı)

10 Akşamseddin, Hacı Bayram-ı Veli ile Edirne'ye gittiğinde Sultân II. Murat ile de görüşür. Meşhur hadise, burada geçer. II. Murat Hacı Bayram-ı Veli'ye İstanbul'u kimin alacağını sorunca "İstanbul'un fethi, şu yanımdaki köse ile ha şu beşikte yatan bebeye nasip olacak" der. Köse Akşamseddin'dir, bebe de küçük Şehzade Mehmet'tir. (Erhan Altunay)

11 29 Mayıs 1453'te gemilerin karadan yürütülmesi ile gerçekleşen, çağ kapatıp çağ açan büyük fethin yıl dönümünü kutlarken, Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olan büyük komutan ve onun kahraman askerlerini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.

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