Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Toprak kayması sonucu tahliye edilen binalardaki hasar gözler önüne serildi.
Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kaymasında 24 bina hasar alarak tahliye edilmişti. Valiliğin dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşın 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşın ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleştiği açıklanmıştı. Günün doğmasıyla hasar alan binaların durumu bir kez daha görüntülendi. Görüntülerde binaların yer aldığı tepeden aşağı kayan toprak ile beraberinde götürdüğü molozlar ve devrilen ağaçlar dron ile görüntülendi.
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Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kaymasında hasar alan ve tahliye edilen binaların durumu günün ilk ışıklarıyla bir kez daha görüntülendi. Görüntülerde, toprak kaymasıyla birlikte sürüklenen molozlar ve devrilen ağaçlar da yer aldı.
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