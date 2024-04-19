İBB Meclisinde, 2023 yılı faaliyet raporu tartışıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İBB'nin 2023 yılı faaliyet raporu tartışıldı.

İBB Meclisi nisan ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun faaliyet raporunu sunmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri, rapor hakkında konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İmamoğlu'nun İstanbul halkına 150 kreş sözünü tamamlamasını istedi.

İmamoğlu'nun vaatlerine değinen Okul, "'Her biri 250 yatak kapasiteli 10 huzurevi açacağız' denmiş. Sadece bana gelen bilgi, bir tanesi açıldı, diğerinin ise sadece temeli atıldı. İstanbul'da özellikle kadınlarımızın istifade ettiği İSMEK'ler. Büyükşehir yönetimini devraldığınızda İSMEK'lerin sayısı İstanbul'da 264'tü. Şu an gelinen noktada bu sayı ne yazık ki 163'e düşmüştür. İSMEK'lerle ilgili planınız nedir? Planınızı lütfen halka şeffaf bir şekilde anlatın. Yavaş yavaş İSMEK'leri yok etmek mi? Bununla ilgili samimiyetle ilgili kaygılarımız var." ifadelerini kullandı.

AK Parti döneminde İstanbul'da 11 milyona yakın ücretsiz yemek dağıtıldığını, bugün ise bu rakamın 9,5 milyona düştüğünü anlatan Okul, 1,5 milyon eksik ücretsiz yemek dağıtıldığını, Kent Lokantaları'nda uygun fiyatlı 1,6 milyon yemeğin satıldığını hatırlattı.

İstanbul'da kişi başına düşen yeşil miktarının üç katına çıkarılacağının vadedildiğini ama bugün gelinen noktada kişi başına neredeyse bir metrekareden daha az yeşil alan artışı sağlandığını dile getiren Okul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"40 semte 40 doğumevi, 20 kadın sağlık tarama merkezi, 10 çocuk sağlık merkezi. Gören var mı? Ben görmedim. Eğer yaptılarsa lütfen açıklasınlar kamuoyuna. 30 yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu. Gören varsa lütfen burada bizlerle paylaşsın. 100 bin araçlık kapalı otopark. Bunu açık olarak sağlamak bile gerçekten İstanbul'da zor. Bu 100 bin kapalı otoparktan haberi olan varsa lütfen bizle paylaşsın. 12 şehir tiyatrosu, 15 yeni müze vaatlerinden kaç tanesi hayata geçti? 70 kilometre uzunluğunda yaşam koridoru. Gören varsa ben bütün ekibi alıp yürüyüşe gideceğim oraya."

TEM Otoyolu'na "Megabüs" yapılacağının vadedildiğini hatırlatan Okul, "9 füniküler hattı, 2 şehirler arası otogar, Esenler Otogarı bilim ve teknoloji üssü olacağı" vaatlerinin nerede olduğunu sordu.

Sosyal konut ve kentsel dönüşüm konusundan bahseden Okul, "sahipsiz köpek" sorunu konusunda belediyelerin ilgilenmesini önerdi.

Okul, "Bir konuda gerçekten Büyükşehir ekibi çok başarılı. Bu vaadi İstanbul Hayal Fabrikası. Bu konuda gerçekten çok başarılı belediye. Fakat İstanbul'un 5 yılı gitti. Çok büyük emekler vardı. İstanbul bir dünya şehri, bir mega şehir. 16 milyon resmi nüfusu olan, gayriresmi nüfusu çok daha fazla olan bir mega şehir. Bu şehri siz hayallerle algıyla yönetemezsiniz. Bu kadim şehrin, devasa sorunları var. Bunların ivedilikle çözümüyle ilgili adım atmazsanız 5 sene sonra bu şehirde nefes alamayacağız." ifadelerini kullandı.

İSKİ'nin yatırım yapması gerektiğini belirten Okul, "5 sene içinde İstanbul'a 1 litre yeni su taşımadınız. Yerden yere vurduğunuz Melen Projesi İstanbul'un suyunun yarısını sağlayan proje. Trafik için de çok acil yatırımlar yapılması gerekiyor. Üst geçitler, alt geçitler, kavşaklar. Bu yatırımlara başlamazsanız 5 sene sonra İstanbul'da trafik hızınız, dünyanın en düşük seviyesine çıkacaktır." dedi.

"Algısal faaliyetlerin yoğunlukta olduğunu pekala söyleyebiliriz"

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, faaliyet raporunda yer alan faaliyetlerin gerçekte İstanbullulara ne kadar dokunduğu hususunun irdelenmesi gerektiğini söyledi.

Ayhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geride bıraktığımız 1 yılına değil, 5 yılına baktığımızda, gerçek hizmetlerin sembolik düzeyde kaldığını, algılara yönelik faaliyetlerin ise yoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla geride bıraktığımız 4 yılda olduğu gibi geçtiğimiz yılda da algısal faaliyetlerin yoğunlukta olduğunu pekala söyleyebiliriz." diye konuştu.

İstanbul'da günübirlik rutin hizmetlerin dışında kentin geleceğine dönük projeler üretilmediğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Örneğin geçtiğimiz 5 yılda, İstanbul için devasa su kaynakları oluşturmak için yapılabilecek barajları konuşmak varken, mevcut yönetim Hamidiye Su'yun alt marka oluşturma adı altında ismini değiştirme tartışmaları ile gündemi meşgul etmiştir. Mesela Sayın Başkanın, 2019'da söz verdiği Hızray Projesi'nin hayata geçirilmesi yerine kendinden önceki yönetim döneminde yapılan metroları da hesaba katarak, kim ne kadar metro yaptı, bunun yarışına girilmiştir. Halbuki bunun İstanbullu hemşehrilerimize herhangi bir faydası yoktur."

Trafik, toplu ulaşım ve otopark sorunlarına değinen Ayhan, "İstanbul gibi dünya çapında öneme sahip bir şehrin, trafik ve ulaşım sorunlarıyla bu denli boğuşuyor olması kabul edilemez. İBB yönetimi, sorumluluklarını yerine getirerek şehrin trafik ve ulaşım altyapısını köklü bir şekilde iyileştirmek için harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un büyük bir deprem riski taşıdığını belirten Ayhan, bu nedenle etkin bir kentsel dönüşüm programının hızlıca hayata geçirilmesinin önemli olduğunu, ama İBB yönetimi tarafından yürütülen çalışmaların, beklenen hız ve etkinlikten oldukça uzak kaldığını vurguladı.

Ayhan, "Geride bıraktığımız yıllarda, İBB yönetimi gerçekten canla başla iş yapmak yerine, 'yapıyormuş gibi yapma' belediyeciliğini tercih etmiştir. Bizim düşüncemiz budur." dedi.

İBB yönetiminin seçim vaatlerine değinen Ayhan, 150 yeni kreş vaadinden 66'sının gerçekleştirildiğini, evsizler için vadedilen barınma evlerinin ise sadece birer hayal olmaktan öteye geçemediğini, yaşlılara evde sağlık hizmetlerinde 2019'un gerisinde sayılarda hizmet verildiğini, evde bakım hizmeti kapsamında doktor muayenelerinin, hemşire muayenelerinin düştüğünü ifade etti.

"Megabüs, fizibil olmadığı için zaten vazgeçildi"

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ise MHP ve AK Parti grup başkanvekillerinin bu konuşmalarını seçimden önce mi hazırladığını sordu. Sakalar, "İstanbul halkı, aslında burada başkanımızın 2023 yılı faaliyetini de 2019-2024 yılları arasındaki faaliyetini oyladı. 4 milyon 432 bin 292 oy ile faaliyete onay verdi İstanbul halkı." ifadelerini kullandı.

Megabüs projesinden bahseden Sakalar, şunları söyledi:

"Megabüs, fizibil olmadığı için zaten vazgeçildi. Hızray projemiz var. Hızray'da çalışılıyor. Raylı sistemler daire başkanlığımız, defalarca bunu anlattı. Ulaştırma Bakanlığına da projeleri sunuldu. Önümüzdeki dönemde yapılacak, emin olun hepsi tamamlanacak."

Anne Kart ve süt dağıtımı projelerinden bahseden Sakalar, bu projelerin halka dokunduğunu belirterek, hak temelli sosyal belediyecilik yaptıklarını ifade etti.

Faaliyet raporu kabul edildi

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB 2023 yılı faaliyet raporu 171 kabul, 115 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.