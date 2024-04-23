İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı - Son Dakika
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Yerel

İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı

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İstanbul Valisi Davut Gül, ''Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır.

23.04.2024 14:28  Güncelleme: 15:10
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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kala Taksim kararını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını açıkladı. Gül, "Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak. Kutlamaların yapılacağı alan bu hafta içi netleşecek." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN 1 MAYIS AÇIKLAMASI

Vali Gül yaptığı açıklamada, "Taksim bu tür etkinliklerin tümüne kapalı. Biz DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar başta olmak üzere hepsiyle konuştuk. Taksim'de olmayacağını hepsine izah ettik. Başka bir yerde talep ederlerse kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. Muhtemelen bu hafta içerisinde kesinleşir." sözleriyle Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını ifade etti.

"TAKSİM DIŞINDA HERHANGİ BİR ALANDA KUTLANACAK"

İstanbul Valisi Gül, "Biliyorsunuz 2012 yılından beri öyle. Taksim'in dışında herhangi bir alanda kutlanacak. O alanın neresi olacağına karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız." dedi.

İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için kararını verdi: Taksim Meydanı bu yıl da kapalı

SENDİKALAR TAKSİM İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve CHP 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • soner yavuz: ülkede ileri demokrasi var derler ama aslada 1 mayısı taksimde kutlamalarına izin vermezler neden acaba bu korku bu telaş neyin nesi anlayamadım bırakın herkes özgürce kutlasın 1 mayısı demekki demokrasi kosunda samimi değiller bence ileri demokrasi yok demekki 12 3 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş: bizde 1 mayıs kutlama yokki terör örgütlerin yıkma yakma yılı sözde işçi bayramı bir,de lgbt eklerler yasaklamak en iyi fikir yoksa kimse kimseden kortuğu falan yok 0 0 Yanıtla

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