154 kiloluk devasa orkinosu 4 kişi, 1 saatlik mücadeleyle yakalamayı başardı - Son Dakika
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154 kiloluk devasa orkinosu 4 kişi, 1 saatlik mücadeleyle yakalamayı başardı

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Hatay'da 154 kilogramlık orkinos, 4 balıkçı tarafından 1 saat süren mücadeleyle yakalandı. Balıkçıların yaşadığı heyecan ve devasa orkinosun boyutunun büyüklüğünü göstermek için balıkla boy ölçüşmeleriyse kameraya yansıdı. Balıkçılar, oltanın kırılmasına rağmen vazgeçmeyerek balığı tekneye almayı başardılar. Yakalanan orkinos, 2 metrenin üzerinde boya sahip ve 154 kilogram ağırlığındadır.

23.06.2024 09:09
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154 kiloluk devasa orkinosu 4 kişi, 1 saatlik mücadeleyle yakalamayı başardı

HATAY - Hatay'da 154 kilogramlık orkinos, 4 balıkçı tarafından 1 saat süren mücadeleyle yakalandı. Balıkçıların yaşadığı heyecan ve devasa orkinosun boyutunun büyüklüğünü göstermek için balıkla boy ölçüşmeleriyse kameraya yansıdı.

Yaz aylarının gelmesi ve havanın durgunlaşmasıyla birlikte Akdeniz, balıkçıların akınına uğramaya başladı. Hatay'ın Arsuz ilçesinden tekne ile Akdeniz'e açılan hobi amaçlı balık tutan 4 kafadar; 154 kilogram ağırlığında, 2 metrenin üzerinde boya sahip olan orkinosu 1 saatlik mücadeleyle yakalamayı başardı. İskenderun körfezinde yaşanan adrenalin dolu dakikalar, balıkçılar tarafından anbean kaydedildi. Balığın yakalanması esnasında oltanın kırılmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen balıkçılar, 1 saatlik mücadeleyle balığı tekneye almayı başardılar. Balıkçıların devasa orkinosun boyutunun büyüklüğünü göstermek için balıkla boy ölçüşmeleriyse gülümsetti.

"4 kişilik bir ekiple ancak böyle bir balığı yakalayabildik"

Oltasına dev orkinos takılan 50 yaşındaki Feridun Özdemir, "Bu balık bluefin yani mavi yüzgeçli orkinos dediğimiz türden. Dünyada çok kıymetli bir balık. Yakaladığımız balık 2 metre üzerindeydi, bakacak olursanız fotoğrafta veya videoda göreceksiniz, benim boyumdan daha uzun balığın boyu. Benim boyum 1 metre 82 santim, balık benden epeyce uzun. Kilo olarak da 154 küsur geldi. Hatay körfezinde yakaladık. Biz tabii bu işi her ne kadar hobi olarak yapıyorsak da dönem dönem sadece bluefin tutmak üzere İzmir'e gidiyorum yazları. Yaklaşık 1 saat uğraştık, kamışımız kırıldı o ara alüminyum olan eklem yerinden. Tabii bize büyük bir aksiyon yaşattı; yani bir kişi kamışı tuttu, bir kişi makineyi tuttu, bir kişi dümeni tuttu. 4 kişilik bir ekiple ancak böyle bir balığı yakalayabildik. Orada olmak lazım oradaki o adrenalin heyecan inanılmaz bir şeydi. Bu denli bir oltayla böyle bir balık bölgede ilk diyelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 154 kiloluk devasa orkinosu 4 kişi, 1 saatlik mücadeleyle yakalamayı başardı - Son Dakika

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