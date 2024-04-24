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23 Nisan kutlamalarında Fatih Sultan Mehmet, Ali Gaffar Okkan ve Naim Süleymanoğlu canlandırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 23 Nisan programında İstiklal Marşı okumadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmet, şehit olan eski Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve Türk halter Naim Süleymanoğlu canlandırıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlandı, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali eşliğinde çocuklar, Vali Ali İhsan Su'ya valilik makamında çiçek takdim etti.

Valilik önünde yapılan kutlamalarda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, yaptığı konuşmada, tarih boyunca hiçbir esareti kabul etmemiş Türk'ü, Kürdü, Laz'ı, Çerkez'i, Zaza'sı, Tatar'ı Arabı, Türkmen'i bir araya gelip bir olmuş 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini açtığını, bağımsızlığımızın ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğini söyledi.

"Geçmişten geleceğe uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 104 yıldır olduğu gibi ilelebet milli irademizin, demokrasimizi ve bağımsızlığımızın teminatı olmaya devam edecek" diyen Küçükali, "Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi milletimizin, çocuklarımıza olan inancının ve duyduğu güvenin bir sembolü olmuştur" dedi.

Kutlamalarda; çocuklar tarafından Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet, şehit olan eski Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve dünya şampiyonu Türk halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatı canlandırıldı. Müzik ve halk oyunları gösterisinin ardından Vali Su, tarafından derece elde eden öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Öte yandan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduğu sırada programa katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eser Sönmez, İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

Kutlamalara; 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, vali yardımcıları, kaymakamlar, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.