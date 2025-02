Genel

28 Şubat zulmünün sembol ismi Yakup Köse: "CHP küresel 28 Şubatçıların, Türkiye'deki en büyük aparatıdır"

AK Parti'nin güçlü bir şekilde gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi halkın 28 Şubat'a karşı isyanıdır"

"28 Şubat'ın o ruhu her an dirilmeye müsaittir"

"Hükümete ve milli iradeye parmak sallayan TÜSİAD 28 Şubatçı askerlerin ve medyanın en büyük destekçisidir"

İSTANBUL - 28 Şubat 'Postmodern Darbe' sürecinde henüz 14 yaşındayken gözaltına alınıp idam kararı verilen, zulmün sembol isimlerinden Yakup Köse, "AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir şekilde gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi halkın 28 Şubat'a karşı isyanıdır. 28 Şubat'ın o ruhu her an dirilmeye ve her an tahakkümünü bu ülke üzerinde sergilemeye müsaittir. Çünkü 28 Şubat'ı yapanlar dış mihraklardır ve bu dış mihraklar hala Türkiye'de belli başlı oyunlar içerisindedir. CHP bana göre; dünyadaki küresel 28 Şubatçıların, Türkiye'deki en büyük aparatıdır. Daha 2-3 gün önce hükümete ve milli iradeye parmak sallayan TÜSİAD 28 Şubatçı askerlerin ve medyanın en büyük destekçisidir. Bunlar sürekli farklı surette deniyorlar" dedi.

28 Şubat 'Postmodern Darbe' sürecinde henüz 14 yaşında İmam Hatip öğrencisi olan Yakup Köse, Çeçenistan ile ilgili katıldığı bir gösteri nedeniyle tutuklandı ve idam cezası aldı. Yaşadığı zorlu süreçte dönemin sembol isimlerinden olan Köse, küçük yaşlarda soğuk zindanlarda işkenceler gördü. Gazeteci Yazar Yakup Köse 28 Şubat'ta yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.

"Birçok işkence tezgahlarından geçirildik"

Gazeteci Yazar Yakup Köse, "Cumhuriyet Halk Partisi bana göre; dünyadaki küresel 28 Şubatçıların, Türkiye'deki en büyük aparatıdır. CHP'nin içinde bu ülkenin değerlerine ve kıymetlerine düşman olanlar, sol terör örgütlerini, bizim askerimizi şehit eden PKK'yı destekleyenler var. Olmayan yok. Sadece bir şey yok; bu halkın özdeğerlerine kıymet veren anlayış yok. 28 Şubat deyince aslında 1995-1997 yıllarını da göz önünde bulundurmak lazım. 28 Şubat'ın o yıllar arifesidir. Ben İmam Hatip öğrencisiydim. 14 yaşındaydım ve o zaman Çeçenistan ile alakalı bir hassasiyet vardı. Bununla ilgili bir gösteriye gitmiştim. O gösteride, 'irticacı' olduğum için çocukken tutuklandım. İdamla yargılandım ve idam cezası aldım. İdam cezasının karşılığında da toplam 11 sene cezaevinde yattım. Başörtülü öğrencilerimizden tutun vakıflarda ve derneklerdeki birçok insanın mağdur edildiği yıllardı. 11 yıl bir insana çok basit gelebilir. Bizler gerçekten bu ülkenin halkını düşman görenler tarafından cezaevlerinde yatırıldık ve öyle muamele gördük. Birçok işkence tezgahlarından geçirildik. Dövüldük, hücrelere atıldık. İnsanların tasavvur edemeyeceği şekilde muamelelere maruz kaldık" şeklinde konuştu.

"Cezaevlerini, hücreleri, koğuşları medrese gibi kullandık"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesinin ardından cezaevinden çıktığını belirten Köse, "Sonrasında şahsımla alakalı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yani AK Parti'nin iktidarından sonra 28 Şubat'ın yargı kararlarından tutun tahakkümüne kadar bir müdahale edildi. Bu sürece kadar geldik. Şu an Star Gazetesi'nde köşe yazarıyım. Normal bir insandan ziyade bir çocuğun yargılanması, çocuğun cezanlandırılması, bir çocuğun senelerce cezaevinde yatmasından bahsediyoruz. Ben görüşü ne olursa olsun, çocukların bu şekilde muamele görmesine karşıyım. Tabii çocuk olarak girdik, yetişkin olarak çıktık. Hayata tutunmanın zor olduğunu çok iyi biliyordum. Şöyle bir şeyimiz vardı; 'Allah var, problem yok' diyorduk'. Allah'a güveniyorduk. Cezaevlerini, hücreleri, koğuşları bir medrese gibi değerlendirip oralarda kendimizi motive edici şekilde kitaplar okuyarak zaman geçirdik. Dışarıya çıktığımda evet insan olarak zorlandım. Anlayış ve görüş olarak çok dejenere olmadım. Hayata adapte olabildim. Orada okumamın vesilesiyle zaten gazeteci oldum. Hayalimde bir gazeteci olmaktı. Arkadaşlarım bana takılıyorlardı, büyüyünce ne olacaksın diye sorduklarında 'gazeteci' olacağım diyordum. Allah nasip etti. Psikolojik olarak bir çocuğun annesinden, babasından, kardeşlerinden, toplumdan uzak olması, sokakta top oynayacağı yaşları hücrelerde geçirmesi tabii ki çok zordu. Her zaman söyleriz; Allah insanın üzerine kaldıramayacağı yük yüklemezmiş" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de darbelerin anası 28 Şubat'tır"

28 Şubat'ın inancıyla, kültürüyle, ahlakıyla yaşamak isteyen halkının özdeğerlerine karşı yapıldığını ifade eden Yakup Köse, "Başörtülü kardeşlerimizin sokaklarda sürüklendiği yıllardan bahsediyoruz. Köpeklerin üzerlerine salındığı bir dönemden bahsediyoruz. Okumak isteyenlerin ikna odalarına alınıp inançları gereği takmış oldukları başörtülerini çıkardıkları bir dönemdi. Haliyle ortam çok gergindi. AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir şekilde gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi halkın 28 Şubat'a karşı isyanıdır. Bu isyan neticesinde seçimde büyük bir oy oranı alarak iktidara geldi. 25 senedir de iktidarda. 28 Şubat toplumun hemen hemen bütün kesimlerinde hassastı. Bütün kesimlerinde derin yaralar bırakmıştır. 28 Şubat'ın o ruhu her an dirilmeye müsait ve her an tahakkümünü bu ülke üzerinde sergilemeye müsaittir. Çünkü 28 Şubat'ı yapanlar dış mihraklardır. ve bu dış mihraklar hala Türkiye'de belli başlı oyunlar içerisindedir. Bu oyunlar olduğu müddetçe de onların Türkiye'de işbirlikçileri 28 Şubat'ları yaşatmak için elinden geleni yapıyorlar. 28 Şubatçılar 15 Temmuz'da halkına ateş eden, dışarıdan emir alan kişilerdir. 28 Şubatçılar Türkiye kendi iradesiyle büyümeye çalışırken ve Büyük Türkiye hayalleri kuranlara karşı çıkıp işadamları derneği adı altında TÜSİAD, Türkiye'ye başkalarının eliyle parmak sallamaktır. Bunların hepsi 28 Şubatçıdır. Daha 2-3 gün önce hükümete ve milli iradeye parmak sallayan TÜSİAD 28 Şubatçı askerlerin ve medyanın en büyük destekçisidir. Bunlar sürekli farklı surette deniyorlar. 28 Şubatçılar gün gelir çevik suretiyle, gün gelir Fetullah Gülen suretiyle, gün gelir farklı farklı modellerle görünebilirler. 28 Şubat'ı tamamen ortadan kaldırmak demek bütün darbelerin önüne geçmek demektir. Türkiye'de darbelerin anası 28 Şubat'tır. Çünkü 28 Şubat bu ülkenin inancıyla, kültürüyle, ahlakıyla yaşamak isteyen halkının özdeğerlerine karşı yapılmıştır" dedi.