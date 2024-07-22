3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Tuğçe Kandemir Konseriyle sona erdi - Son Dakika
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3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Tuğçe Kandemir Konseriyle sona erdi

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İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nin son gününde Tuğçe Kandemir sahne aldı. Festivalde 35 ülkeden 500 müzisyen, dansçı ve zanaatkar yer aldı.

22.07.2024 08:55  Güncelleme: 09:01
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3.Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Tuğçe Kandemir Konseriyle sona erdi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nin son gününde Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Esenyurt Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali son gününde de konser ve gösteriler devam etti. 35 ülkeden 500 müzisyen, dansçı ve zanaatkarın katıldığı festivalde misafir grupların gösterilerinin ardından Tuğçe Kandemir sahne aldı. Tuğçe Kandemir'in şarkıları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Festival'in son gününde Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hünerlerini sergileyen misafirlere madalyalarını takdim etti.

Festival'de konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer;"Esenyurt artık kötü işlerle anılmayacak, böyle güzel uluslararası işlerle anılacak. Bu festival aynı zamanda el zanaatlarımızı yaşatma alanına da büyük katkı yaptı. Bu festival her bir ülkenin kendi performanslarını burada gerçekleştirmesine aracılık etti. En önemlisi ise bizimle onlar arasında bir gönül köprüsü kurdu ve biz o köprüden gönülden gönüle gittik geldik" dedi.

3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Tuğçe Kandemir Konseriyle sona erdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Tuğçe Kandemir Konseriyle sona erdi - Son Dakika

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