4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi'nin basın toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul'da gerçekleştirilecek zirvenin konusu İsrail'in hedefindeki Filistin ve Gazze olacak

İSTANBUL - Şişli'de 4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, 4-7 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek zirvenin amacını anlatarak, "Çalışmanın bu yılki konusu tamamıyla ümmetin kanayan yarası Filistin ve Gazze üzerine olacak" dedi.

Şişli'de 4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. Gençlerin entelektüel kapasitelerini geliştirmek ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı gençler arasında önde gelen uluslararası bir kurum olarak tanıtmak hedefiyle hazırlanan zirve, 4-7 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Zirve, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle gerçekleşecek. Zirveye, İİT'ye üye ülkeler ve Müslüman toplulukların bulunduğu 56 farklı ülkeden ve Türkiye'de Arapça ve İngilizce hazırlık sınıflarına sahip olan Anadolu İmam Hatip Liseleri, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve özel okullardan toplam 224 öğrencinin katılması bekleniyor. Uluslararası ilişkiler, diplomasi ve küresel barış konularında gençlerin ilgilerini artırmayı hedefleyen zirvenin basın toplantısına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, ICYF Başkanı Taha Ayhan ve Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Av. Şaban Kurt, Beyoğlu AİHL MOIC Kulübü Kurucu Başkanı Burak Ömer Demir ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür konuşmacı olarak katıldı.

"Tebrike ve takdire değer bir çalışma"

Basın toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, "Önümüzdeki hafta 4-7 Ocak tarihleri arasında dördüncüsü gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı model uygulamasının bugün tanıtımında ve muhtevayla ilgili bir bilgi paylaşımında birlikteyiz. Özellikle bu çalışmaya 224 öğrenci, İslam İşbirliği Teşkilatına üye 56 ülkeden 38 ülkeden katılımcının iştirak etmesi İstanbul'dan 30 okul, Anadolu'dan da yine 17 okul, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri bağlamındaki öğrencilerimizin bu çalışmaya iştirak etmesi gerçekten tebrike ve takdire değer bir çalışma. Üstelik bu çalışmada öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmesi için hem İngilizce ve hem de Arapça oturumlar gerçekleşecek" dedi.

"Gençlerimiz Gazze'de yaşananlara duyarsız kalmıyor"

Türkiye'de gençlerin İsrail'in Filistin'e saldırılarına duyarsız kalmadığını ifade eden Yılmaz, "Çalışmanın bu yılki konusu tamamıyla ümmetin kanayan yarası Filistin ve Gazze üzerine olacak. Gerçekten 80 gündür Gazze'de bir insanlık dramı ve insanlık katliamı bir soykırım yaşanıyor. Görüyoruz ki gençlerimiz bu meselelere duyarsız kalmamakta ve bunu sürekli gündemlerinde tutmaktalar. Gelecekte benzer hadiselerin yaşanmaması için tedbir alma mahiyetinde diplomatik girişimler nasıl olmalı? Uluslararası ilişkilerde bu süreç nasıl yürütülmeli? İnsani yardımlar nasıl ulaştırılmalı ve orada kalıcı bir ateşkes nasıl olmalı? Dünyada gerçek anlamda huzurun tesisi nasıl olmalı? Bunu müzakere edecekler. Çağımız bilişim çağı, bilişim ve teknoloji alanında nasıl iş birlikleri gerçekleştirilebilir. Bu nesilleri de yine farklı dillerde gençlerimiz müzakere edecekler. 2016 yılından itibaren İmam Hatip okullarında program çeşitliliğine gidilmiş ve şu anda on farklı dilde hazırlık sınıflarıyla öğrencilerimiz dil becerilerini geliştirmek için Türkiye münazaraları adı altında çalışmalar yürütmekteler" şeklinde konuştu.

"MEB olarak duyarlı çocuklar yetiştirme çabasındayız"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çabasının duyarlı nesil yetiştirmek olduğunu belirten Yılmaz, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızı sadece akademik alanda kariyer planlamasıyla mesleklerine yetiştirmek değil aslında onların karakterini inşa ederek insanlığa, insani değerlere ve bütün bir evrene, kainata duyarlı nesiller olarak yetişmelerinin çabası içerisindeyiz. Onun için de dikkat edilirse Sayın Bakanımız Yusuf Tekin Bey'in kamuoyuna açıklamış olduğu çocuklarımızı çok yönlü yetiştirme bağlamında özellikle bugün içinde yaşadığımız dijital obeziteye karşı tedbirler almak ve çocuklarımızın sosyal yönlerini geliştirmek için hem yönetmeliklerde hem de öğrencilerimizin okumuş oldukları derslerde yeni adımlar bizim için gelecekte Milli Eğitim Bakanlığı olarak neyi hedeflediğimizi ve nasıl bir nesil yetiştirmek istediğimizi ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu evlatlarımızı kendi becerilerini ortaya koymaları için İslam İşbirliği Teşkilatıyla Beyoğlu Eğitim Kültür Vakfı'nın 4 yıl önce bir anlaşma yaparak bunu Beyoğlu'nda modellemeleri Bakanlığımız için de bir örnek davranış olmuştur. Nasip olursa biz bunu önümüzdeki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak sahada nasıl geliştirebiliriz? Katılımcı okullarımızın sayısını nasıl artırabiliriz? Hatta burada arkadaşlarımızla istişare ederek yabancı dil konusunda sadece İngilizce ve Arapça değil başka dilleri de Fransızca, Japonca, Çince hangi diller etkin bir şekilde konuşuluyorsa bunları devreye katabiliriz. Bunun çabası içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.