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60 yıllık usta 10 torunuyla binlerce kişiyi ağırlıyor - Son Dakika
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60 yıllık usta 10 torunuyla binlerce kişiyi ağırlıyor

Gaziantep'te yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Dertli, 10 torunuyla beraber günlük yüzlerce kişinin gittiği restoranı işletiyor. 60 yıldır Gaziantep'in merkezinde lokanta işleten Dertli, torunlarını kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için onları küçük yaşta lokantasında çalıştırmaya başlamıştır. Torunlarının lokantasında çalışmasının hem onlara hem de kendisine faydalı olduğunu belirtmektedir.

07.01.2024 - 11:39,
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60 yıllık usta 10 torunuyla binlerce kişiyi ağırlıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Dertli, 10 torunuyla beraber günlük yüzlerce kişinin gittiği restoranı işletiyor.

60 yıldır Gaziantep'in merkezinde lokanta işleten 75 yaşındaki Mustafa Dertli, 10 torunuyla beraber lokantasında yöresel lezzetler sunuyor. Dertli, lokantasını torunlarına bırakmayı planladığını ancak torunlarının kötü arkadaşlara ve zararlı alışkanlıklara kapılmaması için onları küçük yaşta lokantasında çalıştırmaya başlattığını söyledi. Torunlarının lokantasında çalışmasının hem onlara hem de kendisine faydalı olduğunu belirtti.

"Torunlarımın torunları da burada çalışacak"

Torunlarının kötü alışkanlıklar edinmemesi için kendi iş yerinde çalıştırdığını söyleyen Dertli, "Torunlarımı çoğaltıp genişlemeyi hedefliyoruz. Şu an burada 10 tane torunum çalışıyor. Ayrıca 2 damadım ve bir oğlum çalışıyor. Burada çalışarak kötü arkadaşlara ve zararlı alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Torunlarımın torunları da burada çalışacak. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çocuklar büyüdüğü zaman burayı aile şirketine dönüştüreceğiz. Torunlarım burada çalışmaktan çok memnun. İşsiz kalma ihtimalleri yok. Torunlarım burada her işi yaparlar. İş ayrımı asla olmaz" dedi.

"Hem dede hem baba mesleği"

En büyük torun olan Burak Dertli, kendi çocuklarının da bu işi yapacağını belirterek, "Bu işi 12 yaşından beri yapıyorum. Hem dede hem baba mesleğidir. Böyle çalışmaktan çok mutluyuz. Dededen kalan bir işletmemiz var. Çalışıyoruz elimiz ekmek tutuyor. Dedemizin başımızda olması, bize işi öğretmesi bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bizde bundan sonra doğacak çocuklarımıza bu mesleği öğreteceğiz" şeklinde konuştu.

"Dedemizin tecrübelerinden kendimize çok şey katıyoruz"

İşletmede çalışan diğer torun Habib Dertli ise, "Bizde dedemizden gördüklerimizi, onun tecrübelerinden kendimize çok şey katıyoruz. Babamızda aynı meslekte. Tüm kuzenlerimizle aynı yerde çalışmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Dedemizin mesleğini devam ettirmek çok hoşumuza gidiyor"

Dedesinin mesleğini devam ettirmekten mutlu olduğunu belirten Kerim Dertli ise, "Çocukluktan beri buradayım. Dedemizin mesleğini devam ettirmek çok hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

60 yıllık usta 10 torunuyla binlerce kişiyi ağırlıyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel 60 yıllık usta 10 torunuyla binlerce kişiyi ağırlıyor - Son Dakika


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