Afganistan'a 'İyilik Treni' Yola Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Afganistan'a 'İyilik Treni' Yola Çıktı

Ankara'dan Afganistan'a 730 ton yardım malzemesi taşıyan 21. 'İyilik Treni' uğurlandı.

20.12.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'a yardım malzemesi taşıyacak 21. 'İyilik Treni' Ankara'dan hareket etti

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 730 tonluk yardım malzemesi yüklü 21'inci 'İyilik Treni' Ankara Garı'ndan Afganistan'a doğru yola çıktı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda, farklı sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla organize edilen ve içerisinde 730 ton yardım malzemesi bulunan 21'inci 'İyilik Treni' Ankara Garı'ndan törenle Afganistan'a uğurlandı. İyilik treninin yolculuğu yaklaşık 3 hafta sürecek. Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğunu belirterek şunları dedi:

"Afganistan'a bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Bu 21'nci trenimiz. Bu trenle birlikte bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 ton yardım malzemesi ulaşmış olacak. Bundan sonra da yine devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte, coğrafyamızın önemli bir parçasını oluşturan Afganistan'a ve halkına destek ve yardımlarımız devam edecek."

"Bu tren kardeşliğimizi ve dayanışma anlayışımızı taşımaktadır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ise, "İyilik treni, 'Komşusu açken tok yatan' bizden değildir hadisini rehber edinen milletimizin yardımseverlik ve paylaşma geleneğinin en güzel örneklerinden biri. Bu trenle ulaştıracağımız yardımlar yalnızca gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinden ibaret değildir. Aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını, kardeşliğimizi ve dayanışma anlayışımızı taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye dünyada en fazla insani yardım yapan ülke konumunda"

Törende konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, "Trende, AFAD tarafından karşılanan 4 bin çadır, yardımseverler tarafından karşılanan 43 bin adet battaniye, 5 bin adet aile ve mutfak seti, 10 bin adet gıda kolisinin yanı sıra toplamda 730 tonluk bir insani yardım malzemesini uğurlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 2023 yılında 7,3 milyar dolarlık insani yardımla, milli hasılasına oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke konumunda" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilmesiyle devam edilen tören, iyilik treninin uğurlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Afganistan, Türkiye, Ankara, İyilik, Tören, Genel, Yaşam, Dünya, AFAD, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Genel Afganistan'a 'İyilik Treni' Yola Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:20:08. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan'a 'İyilik Treni' Yola Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.