Akdamar Adası'nda 12. Ermeni Ayini Tamamlandı - Son Dakika
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Akdamar Adası'nda 12. Ermeni Ayini Tamamlandı

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Van'daki Akdamar Adası'nda bu sene 12.'ncisi düzenlenen Ermeni ayini sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle Akdamar Adası'nda ilki 2010 yılında yapılan ayinin 12'ncisi bugün gerçekleştirildi. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ın başkanlığında, Kd. Peder Drtad Uzunyan'ın yönettiği ayin yaklaşık bir saat sürdü.

09.09.2024 01:25
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Akdamar Adası'ndaki 12. Ermeni ayini sona erdi

VAN - Van'daki Akdamar Adası'nda bu sene 12.'ncisi düzenlenen Ermeni ayini sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle Akdamar Adası'nda ilki 2010 yılında yapılan ayinin 12'ncisi bugün gerçekleştirildi. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ın başkanlığında, Kd. Peder Drtad Uzunyan'ın yönettiği ayin yaklaşık bir saat sürdü.

"Huzur içinde ibadetimizi gerçekleştirdik"

Ayinin ardından açıklamalarda bulunan 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, bu yıl da geleneksel hac vazifesini gerçekleştirdiklerini belirtti. İstanbul, Ermenistan, Amerika, Almanya ve dünyanın birçok yerinden gelen hac ziyaretçileriyle birlikte geleneksel ibadetlerini yaptıklarını ifade eden Maşalyan, "Yüreğimiz mutlulukla dolu. Adaya her geldiğimizde buranın imarının daha da yetkinleştiğini görüyoruz. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Van Valisi Ozan Balcı'nın gösterdikleri ihtimam için teşekkür ediyorum. Geldik ve huzur içinde ibadetimizi gerçekleştirdik. Bu gibi tarihi yerler ülkenin büyük kazancı, bu toprakların çok renkli, çok kültürlü, çok dinli geçmişine tanıklık ediyorlar ki bunların korunması ve turizme açılması herkes gibi bizim de en büyük temennimizdir" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Ermeniler adadan ayrıldı.

(YLM-MSA-Y)

Akdamar Adası\'nda 12. Ermeni Ayini Tamamlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Akdamar Adası'nda 12. Ermeni Ayini Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdamar Adası'nda 12. Ermeni Ayini Tamamlandı - Son Dakika
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