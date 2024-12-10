Anadolu'nun işgaline karşı tek yürek olan kadınların milli mücadele ruhu 105 yıl sonra yaşatıldı - Son Dakika
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Anadolu'nun işgaline karşı tek yürek olan kadınların milli mücadele ruhu 105 yıl sonra yaşatıldı

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Anadolu'nun işgaline karşı tek yürek olan kadınların milli mücadele ruhu 105 yıl sonra yaşatıldı Anadolu'nun ilk kadın mitinginin 105'inci yıldönümünde birlik mesajı verildi Anadolu'nun işgaline karşı Kastamonu'da bir araya gelen kadınların 10 Aralık 1919 yılında düzenlediği ilk kadın mitingi,...

10.12.2024 13:15  Güncelleme: 13:41
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Anadolu'nun işgaline karşı tek yürek olan kadınların milli mücadele ruhu 105 yıl sonra yaşatıldı

Anadolu'nun ilk kadın mitinginin 105'inci yıldönümünde birlik mesajı verildi

KASTAMONU - Anadolu'nun işgaline karşı Kastamonu'da bir araya gelen kadınların 10 Aralık 1919 yılında düzenlediği ilk kadın mitingi, 105 yıl sonra düzenlenen yürüyüşle hatırlatıldı.

Anadolu'nun işgaline karşı Kastamonu'da 10 Aralık 1919 tarihinde gerçekleştirilen ilk kadın mitinginin 105'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. İl merkezinde bulunan Kışla Parkı önünde bir araya gelen kadın dernekleri üyeleri ile vatandaşlar, önlerinde kağnı, ellerindeki bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kadın dernekleri üyeleri, siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri, mitingin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bıraktı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte kadınlar, 105 yıl önceki birlik ruhunu yeniden yaşattı. Kastamonu'nun ilçelerinde yaşayan kadınlar da yöresel kıyafetleri ile yürüyüşe yoğun katılım gösterdi.

Yürüyüşe katılan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, protokol üyeleri ve STK temsilcileri de kadınlarla birlikte yürüdü.

"Gençlerimize güveniyorum, başarılar diliyorum"

Yürüyüşün sonunda şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan 90 yaşındaki Sabiha İzbeli, "Türk milleti dünya durdukça duracaktır. Gençlerimize güveniyorum, onların başarısına inanıyorum. Hepinize başarılar dilerim" dedi.

"3 binden fazla Kastamonulu kadın bir araya gelerek, yapılan vahşetleri kınamışlardır"

Törende konuşan Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan da, "Bundan tam 105 yıl önce 10 Aralık 1919 günü yurdumuzun işgalini protesto etmek amacıyla Kastamonu Kız Öğretmen Okulu bahçesinde 3 binden fazla Kastamonulu kadın bir araya gelerek, yapılan vahşetleri kınamışlardır. Bu cesur kadınlar, ABD başkanının, Fransa başkanının eşlerine, İtalya ve İngiltere kraliçelerinin dikkatine çektikleri telgraflarla ve Zekiye hanımın konuşmasıyla 'Eğer onlarda hakkımızı teslim etmezlerse evlatlarımızın kanlarına kendi kanımızı karıştırarak erkeklerimizle bir safta dinimiz ve İstiklalimiz için ölecek haksızlara zalimlere, tarihin lanetlerini terk ederek şehametle öleceğiz' diye haykırmışlardır. Gözleri kin ve çıkar bulutlarıyla kaplanmış işgalcilere seslerini duyurmuşlardır. 105 yıl önceki bu zorlu şartları düşündüğümüzde, Türk kadınının gösterdiği özveri ve kararlılığın bugün bizlere çok daha büyük bir çizdiği yolda onun ortaya koyduğu ilkelere bağlı kalarak, sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemek zorundayız" diye konuştu.

"Aynı coşku, aynı heyecan, aynı azim ve kararlılıkla tüm dünyaya bölünmezliğimizi, bütünlüğümüzü ve bu uğurdaki sarsılmaz irademizi tekrar vurguluyoruz"

Kızıltan, "10 Aralık 1919'da olduğu gibi bugünde önceliğimiz, önce kutsal vatanımızın, ardından üzerinde yaşadığımız dünyanın daha medeni, daha eşit, kardeşçe ve her türlü şiddetten uzak bir yaşam anlayışına kavuşmasını sağlamaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliliğinin her alanda gerçekleştiği, kadınların dezavantajlı bir gurup olarak görülmediği şartların oluşturulması da bu amacımızın bir parçasıdır. Kastamonu kadınının bu gurur gününde, Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği gibi Anadolu'nun İstiklaline her açıdan katkı sunan ve bugün 101. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin yüce değerlerini yaşatan 10 Aralık Kastamonu Kadın Mitingi tertip komitesi üyelerini, o günün konuşmacılarını ve 3 bini aşkın katılımcı kadını, mitingin 105. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların haklı duruşlarını biz Kastamonulu kadınlar asla unutmayacağız. Aynı coşku, aynı heyecan, aynı azim ve kararlılıkla tüm dünyaya buradan bir kez daha sesleniyor, bölünmezliğimizi, bütünlüğümüzü ve bu uğurdaki sarsılmaz irademizi tekrar vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Halime Çavuş Kadın Bando Takımı marşlarını çalarken, Kastamonu Üniversitesi Halk Oyunları ekibi de Sepetçioğlu oyununu sahneledi.

Kaynak: İHA

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