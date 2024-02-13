Antalya\'da Şiddetli Yağmur: Metrekareye 300 Kilogram Yağmur Düştü

Başkan Muhittin Böcek: "Metrekareye 300 kilogram yağmur düştü"
"900 üzerinde araçta mahsur kalan vatandaşımızı tahliye ettik"
ANTALYA - Antalya'da yaşanan kötü hava şartları dolayısı ile açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bugüne kadar görülmemiş bir yağmur gördük. Metrekareye 300 kilogram yağmur düştü. Bin 450 personelimiz sahada görev yapıyor. 900 üzerinde araçta mahsur kalan vatandaşımızı tahliye ettik. Şuana kadar bir can kaybı yok, can kaybı olmadan el birliği ile üstesinden geleceğiz" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün turuncu kodla uyardığı Antalya adeta felaket uyandı. Gece saatlerinde etkili olmayan başlayan sağanak yağmur çok sayıda adreste su baskınına neden oldu. Yollara adeta göle dönerek çok sayıda araç mahsur kaldı. Şiddetli yağmurun etkili olduğu 5 merkezi ilçede ise okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu Muratpaşa ilçesi Şarampol alt geçidin su basarak araç trafiğine kapatıldı.
Beş ilçede okullar tatil
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde devam eden olumsuz hava şartları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
"Metrekareye 300 kilogram yağmur düştü"
Kentte yaşanan olumsuz hava şartlarıyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Dün akşam 20.30 sıralarında başlayan ve şiddetini attıran bugüne kadar görülmemiş bir yağmur gördük. Metrekareye 300 kilogram yağmur düştü. Bin 450 personelimiz sahada görev yapıyor. 290 aracımız ile beraber müdahale ediyoruz. 900 üzerinde araçta mahsur kalan vatandaşımızı tahliye ettik. Tüm kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. Ben de yakinen takip ediyorum. Gece gündüz demeden görevimizin başındayız. Gereğini yapacağız, tüm vatandaşlarımızı geçmiş olsun. Acil önemli olmayan vatandaşlarımız evinden çıkmasın. Şuana kadar bir can kaybı yok, can kaybı olmadan el birliği ile üstesinden geleceğiz" dedi.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ise Ryan Kent'in Avrupa listesine yazıldığını ve TFF'ye 48 saat içinde liste vereceklerini belirtti.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy Sahili'nde 2 kişi, inşaat çalışması yapılan yolun çökmesi üzerine denize düştü. Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk edildi. Denize düşen bir kişi kurtarılırken dalgıçlar diğer kişinin cansız bedenine ulaştı.
Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.
Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.
Son Dakika › Genel › Antalya'da Şiddetli Yağmur: Metrekareye 300 Kilogram Yağmur Düştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?