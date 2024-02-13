Antalya'da Şiddetli Yağmur: Metrekareye 300 Kilogram Yağmur Düştü - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Yağmur: Metrekareye 300 Kilogram Yağmur Düştü

Antalya'da yaşanan kötü hava şartları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, metrekareye 300 kilogram yağmur düştüğünü ve 900 üzerinde araçta mahsur kalan vatandaşların tahliye edildiğini açıkladı.

13.02.2024 11:38  Güncelleme: 12:00
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Başkan Muhittin Böcek: "Metrekareye 300 kilogram yağmur düştü"

"900 üzerinde araçta mahsur kalan vatandaşımızı tahliye ettik"

ANTALYA - Antalya'da yaşanan kötü hava şartları dolayısı ile açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bugüne kadar görülmemiş bir yağmur gördük. Metrekareye 300 kilogram yağmur düştü. Bin 450 personelimiz sahada görev yapıyor. 900 üzerinde araçta mahsur kalan vatandaşımızı tahliye ettik. Şuana kadar bir can kaybı yok, can kaybı olmadan el birliği ile üstesinden geleceğiz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün turuncu kodla uyardığı Antalya adeta felaket uyandı. Gece saatlerinde etkili olmayan başlayan sağanak yağmur çok sayıda adreste su baskınına neden oldu. Yollara adeta göle dönerek çok sayıda araç mahsur kaldı. Şiddetli yağmurun etkili olduğu 5 merkezi ilçede ise okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu Muratpaşa ilçesi Şarampol alt geçidin su basarak araç trafiğine kapatıldı.

Beş ilçede okullar tatil

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde devam eden olumsuz hava şartları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

"Metrekareye 300 kilogram yağmur düştü"

Kentte yaşanan olumsuz hava şartlarıyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Dün akşam 20.30 sıralarında başlayan ve şiddetini attıran bugüne kadar görülmemiş bir yağmur gördük. Metrekareye 300 kilogram yağmur düştü. Bin 450 personelimiz sahada görev yapıyor. 290 aracımız ile beraber müdahale ediyoruz. 900 üzerinde araçta mahsur kalan vatandaşımızı tahliye ettik. Tüm kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. Ben de yakinen takip ediyorum. Gece gündüz demeden görevimizin başındayız. Gereğini yapacağız, tüm vatandaşlarımızı geçmiş olsun. Acil önemli olmayan vatandaşlarımız evinden çıkmasın. Şuana kadar bir can kaybı yok, can kaybı olmadan el birliği ile üstesinden geleceğiz" dedi.

Antalya\'da Şiddetli Yağmur: Metrekareye 300 Kilogram Yağmur Düştü
Kaynak: İHA

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