Avukat Mustafa Erkulu: Fenerbahçeli futbolcuların savunmaları hukuki olarak kabul edilebilir

Avukat Mustafa Erkulu: "TCK'ya göre Fenerbahçeli futbolcuların daha çok kendilerini savunma amacıyla hareket ettikleri, bu noktada da hukuki olarak haklarını kullandıkları gözüküyor"
Avukat Mustafa Erkulu:
"Korner direği silah niteliğinde sayılır, soruşturma çerçevesinde en ağır seyirden men cezaları verileceği söylenebilir"
"Osayi Samuel'e yönelik olan ve elinde bıçak olan bir taraftar karesi gözükmekte. Futbolcuların savunmasının orantılı olduğunun kabulü gerekmekte"
KAYSERİ - Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olayları değerlendiren Kayseri Barosu Avukatı Mustafa Erkulu; Türk Ceza Kanunu'na göre futbolcuların müdahalesinin 'meşru müdafaa' çerçevesinde hukuki olduğunu söyleyerek, Osayi Samuel'in bıçaklı saldırgana müdahalesinin orantılı olduğunu belirtti. Erkulu ayrıca; saha giren taraftarın elinde bulunan korner direğinin de 'silah' niteliğinde sayılacağını ve en ağır seyirden men cezasının verilebileceğini kaydetti.
Hafta sonu oynanan ve gündemden düşmeyen Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları değerlendiren Avukat Mustafa Erkulu, maçın skorundan çok yaşanan saha olaylarının damga vurduğunu aktardı. Erkulu; "17 Mart tarihinde oynanan Trabzon'daki bu maçta maçın skorundan öte yaşanan saha olayları, daha doğrusu maçın bitimiyle beraber gerçekleşen olaylar damga vurdu diyebiliriz. Spor medyasına da özellikle bu durum yansımış durumda. Şunu belirtelim; temel bir kanunumuz mevcut, 6222 sayılı sporda şiddetin önlenmesine yönelik bir kanunumuz var. Tabi ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatları mevcut. İşin bu kanun ve talimat uyarınca incelenmesi gerekmekte. Yalnız şu açıdan bakmamız gerekiyor; bizim temel bir ceza kanunumuz var. Bu ceza kanunumuzda da özellikle 'meşru müdafaa' ve zorunluluk halinden bahsediliyor. Maç sonunda özellikle medyaya yansıyan Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in bıçaklı bir taraftarla yumruklaşması. Bu konuda futbolcuların meşru müdafaada, yani zorunluluk halinde bulunup bulunmadığına ayrıca gözetilmesi gerekmekte" dedi.
"Futbolcuların daha çok kendilerini savunma amacıyla hareket ettikleri, bu noktada da hukuki olarak haklarını kullandıkları gözüküyor"
Özellikle Osayi Samuel'in bıçaklı saldırganla yumruklaşmasının medyada yer aldığının altını çizen Erkulu, Osayi'nin kendisini savunma amacıyla haklarını kullandığı görüldüğünü söyledi. Taraftarların sahaya girmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasında Trabzonspor Kulübü'nün sorumlu olacağını da ifade eden Erkulu; "Trabzonspor Kulübü'nün taraftarlarının sahaya girmemesine yönelik gerekli tedbirleri almakla sorumlu olduğunu belirtelim. Her ne kadar Fenerbahçeli futbolcuların sevinmeleri tahrik olarak algılanıp algılanmayacağı takdiri kendilerindedir ama ne olursa olsun taraftarların sahaya girmemelerine yönelik tedbirleri almakla Trabzonspor Kulübü sorumludur. Bu noktada gerekli tedbirlerin alınmadığı, taraftarların rahat bir şekilde sahaya girdiği görülmekte. Öncelikle kulübün burada bir sorumluluğu mevcut. Sonrasında futbolculara yönelik bir saldırının olduğu net bir şekilde gözükmekte. Yani futbolcuların direk taraftarlara saldırmadığı, Fenerbahçeli futbolculara yönelik bir saldırı sonrası futbolcuların bir savunmada olduğu gözetilmekte. Bu noktada savunmanın saldırıyla orantılı olup olmadığı tartışılması gerekmekte. Özellikle Osayi Samuel'e yönelik olan ve elinde bıçak olan bir taraftar karesi medyada gözükmekte. Burada net bir şekilde bıçaklı bir saldırgan olduğu görülüyor. Futbolcuların savunmasının orantılı olduğunun kabulü gerekmekte. Tabi saha içerisinde o kadar çok olay oldu ki hepsinin analizi çok mümkün değil. Batshuayi'nin taraftara yönelik müdahalesi var, bu müdahalelerden bazılarının taraftara zarar vermeye yönelik olduğu kameralarda gözüküyor. Onu ayrıca belirtmemiz lazım. Dediğim gibi Fenerbahçeli futbolcuların daha çok kendilerini savunma amacıyla hareket ettikleri, bu noktada da hukuki olarak haklarını kullandıkları gözüküyor. Yalnız 6222 sayılı kanun temel esas alınacağı, Türk Ceza Kanunu'ndan daha özel bir kanun olduğu için futbolculara ceza verilip verilmeyeceği noktasında disiplin kuruluna sevkler olacaktır. Yalnız bu müdahalelerin hukuki olduğu görüşündeyim" diye konuştu.
"Korner direği silah niteliğinde sayılır"
Öte yandan sahaya inen bir taraftarın elindeki korner direğinin de silah niteliğinde sayılacağını da belirten Avukat Mustafa Erkulu; "Korner direği ve bıçak arasında bir fark bulunmuyor. Kanunumuzda zaten geniş bir şekilde yer aldığı için yaralayıcı, bereleyici, delici tüm eşyalar silah niteliğinde sayılabilir. Korner direği de yaralayıcı bir cisim olduğu bariz. dolayısıyla korner direği de silah niteliğinde sayılır. Bu futbol seyircilerine 1 yıla kadar seyirden men cezası verilebiliyor. Büyük olaylar yaşanmıştır, futbolculara yönelik saldırılar çok ağır niteliktedir. Bu nedenle soruşturma çerçevesinde en ağır seyirden men cezaları verileceği söylenebilir" ifadelerini kullandı.
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