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Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

ŞANLIURFA - Batı Şeria'da İsrail rejimi tarafından keskin nişancı mermisiyle öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Batı Şeria'da İsrail askeri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygiiçin Cuma namazı sonrası Dergah Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, birçok Sivil Toplum Kuruluşları temsilcisi ve gönüllülerin yanı sıra yüzlerce cami cemaati katıldı.

Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir gösteride işgalci keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.