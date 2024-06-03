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Bahçelievler'de 'Birleşmiş Milletler HABİTAT 3'üncü Bölgeler Arası Şehir Zirvesi - Latin Amerika ve Türkiye Programı' düzenlendi

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, "Ülkemizin 2040'larda su kıtlığı çeken ülkeler listesine gireceği öngörülüyor"

İSTANBUL - Bahçelievler'de Birleşmiş Milletler Habitat 3. Bölgesel Şehir Zirvesi-Latin Amerika ve Türkiye Programı düzenlendi. Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Hem kurumsal hem de ilçe ölçeğinde sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Dünya genelinde iklim değişikliğinin en çok etkilediği doğal kaynakların başında su gelmektedir. Türkiye'nin toplam su kaynağının yüzde 6'sı içilebilir özelliktedir. Birleşmiş Milletlere göre 470 milyon insan su kıtlığı çeken bölgelerde yaşıyor ve bu oranın 2025'te, 6 kat (yüzde 600) artması bekleniyor. Türkiye'de 2023 yılı kişi başı su miktarı bin 120 metreküp seviyesinde. Ülkemizin 2040'larda su kıtlığı çeken ülkeler listesine gireceği öngörülüyor" dedi.

UN-Habitat Andean Hub ve Bahçelievler Belediyesi'nin önderliğinde Birleşmiş Milletler Habitat 3. Bölgesel Şehir Zirvesi - Latin Amerika ve Türkiye Programı düzenlendi. Bahçelievler Belediyesi Kongre'sinde gerçekleştirilen programa, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve yabancı belediye yetkileri katıldı. Düzenlenen programda, sürdürülebilir enerji çözümleri ile katı atık yönetiminde işbirliği çabalarını artırmak, önemli kararlara zemin oluşturmak ve işbirliklerinin yolunu açmak hedeflendi. Öte yandan, Birleşmiş Milletler Habitat 3. Bölgesel Şehir Zirvesi'nde Türk ve Latin Amerika, Andean Bölgesi belediyeleri arasında enerji inovasyonu ile atık yönetimini birleştiren bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesinin teşvik edilmesi de amaçlandı.

"Sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyoruz"

Birleşmiş Milletler Habitat 3. Bölgesel Şehir Zirvesi - Latin Amerika ve Türkiye Programı'nda konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Küreselleşen dünyada çevreye dair yaşadığımız sorunlar ve bu sorunlar için geliştirilecek çözümler her zamankinden daha fazla hepimizin ortak gündemini oluşturmaktadır. Ülkemiz 2016 yılında Paris İklim Antlaşmasını imzalamış, geçtiğimiz sene ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt etmiştir. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem planları (SECAP), küresel ölçekte iklim değişikliği ile mücadele müzakerelerinde kentsel koalisyonların en önemli dayanağı olmuştur. Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi olarak hem kurumsal hem de ilçe ölçeğinde sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Dünya genelinde iklim değişikliğinin en çok etkilediği doğal kaynakların başında su gelmektedir. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık yüzde 0,3'ü içilebilir özelliktedir. Türkiye'nin toplam su kaynağının yüzde 6'sı içilebilir özelliktedir. Birleşmiş Milletlere göre 470 milyon insan su kıtlığı çeken bölgelerde yaşıyor ve bu oranın 2025'te, 6 kat (yüzde 600) artması bekleniyor. Türkiye'de 2023 yılı kişi başı su miktarı bin 120 metreküp seviyesinde. Ülkemizin 2040'larda su kıtlığı çeken ülkeler listesine gireceği öngörülüyor. Bu sebeple Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı "Su Verimliliği Seferberliği" ve "Sıfır Atık Sıfır kayıp" çağrısına Bahçelievler Belediyesi olarak katılım sağladık" ifadelerini kullandı.