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Bahçelievler'de Gaziler Günü Etkinlikleri

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Bahçelievler'de Gaziler Günü coşkusu Bahçelievler Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören, yürüyüş ve yemek daveti düzenledi.

19.09.2024 17:04  Güncelleme: 17:17
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Bahçelievler'de Gaziler Günü coşkusu

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören, yürüyüş ve yemek daveti düzenledi. Vatandaşlar, gazilere duydukları minnettarlığı dile getirerek, gazilerin vatan için verdikleri emekleri bir kez daha hatırladılar.

Bahçelievler Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla içe de bir dizi etkinlik düzenledi. İlk olarak Bahçelievler Kaymakamlığı ve Bahçelievler Belediyesi öncülüğünde, garnizon komutanlığı, ilçe mülki idare amirleri, belediye yöneticileri ve vatandaşlar, Milli Egemenlik Parkı'ndan başlayan yürüyüşe gazilere eşlik etti. Yürüyüş, Bahçelievler Kaymakamlık binası önünde sona erdi. Resmi törenle program devam etti. Törene katılan vatandaşlar, gazilere duydukları minnettarlığı dile getirerek, gazilerin vatan için verdikleri emekleri bir kez daha hatırladılar. Ardında, gazilere ve ailelerine Akif Emre Kültür Merkezi'nde yemek daveti verildi.

"canlarını ortaya koyan yürüttükleri mücadele sonunda gazilik ile şereflenen kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz"

Bahçelievler Belediye Başkan yardımcısı Ayhan Kalkan "19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle ülkemizin ve milletimizin bekası için görevini yaparken canlarını ortaya koyan yürüttükleri mücadele sonunda gazilik ile şereflenen kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Vatanı, milleti, bayrağı için mukaddes değerleri için toprağa düşmüş şehitler için Allah Rahmet diliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Mücadelesi önderliğinden dolayı mareşal ve gazi unvanının verilişin yıl dönümün ve gaziler günün en iç duygularımla kutluyorum. Gazilerimiz şehitlerimiz bu topraklar için bedel ödeyenlerdir. Bu toprakların gerçek sahibidir. Bugün özgürce yaşadığımız bu topraklar huzurla nefes alabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

" Kore'de cepheye gönderdiler. 1,5 sene cephede kaldım"

96 Yaşında Kore gazisi olan Haydar Duman "1950'de asker oldum. Erzurum'a tayin oldum. Erzurum'da bizi seçtiler Kore için. İzmir'e getirdiler bizi. 3 ay staj gördük. Kore'de cepheye gönderdiler. 1,5 sene cephede kaldım. Madalyalarda Kore verdi" dedi.

Bahçelievler\'de Gaziler Günü Etkinlikleri
Kaynak: İHA

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