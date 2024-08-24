Bakan Göktaş'tan 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında geniş çaplı bir saha araştırması başlatacaklarını belirtti.

24.08.2024 14:12
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Bakan Göktaş'tan 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' açıklaması

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gelecek ay kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında geniş çaplı bir saha araştırması başlatacaklarını belirterek, "Amacımız kadına yönelik şiddetle daha etkili mücadele etmek ve bu verilerle birlikte yeni politikalar üretmek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'ın himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'nun ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kadınlar Forumu kapsamında gerçekleştirilen oturumda ülke beyanını açıkladıklarını, Türkiye'nin görüşlerini paylaştıklarını ifade eden Bakan Göktaş, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdiklerini de belirtti. İkili görüşmelerde özellikle kadını, aileyi güçlendirmeye yönelik Türkiye'nin tecrübelerini paylaştıklarını ifade eden Göktaş, görüştükleri bakanların Türkiye ile daha fazla iş birliği yapmaya yönelik isteklerini aktardı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed ile de bir araya geldiklerini bildiren Göktaş, tüm görüşmelerde olduğu gibi Mohammed ile görüşmesinde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Türkiye'nin tepkisini dile getirdiklerini belirtti.

İsrail saldırılarının kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik uluslararası baskının artırılmasının önemine vurgu yaptıklarını aktaran Bakan Göktaş, uluslararası toplumun artık her platformda sesini çıkarması ve bu katliamın son bulmasının gerekliliğini belirttiklerini ifade etti.

Kendisine iletilen soruları da yanıtlayan Göktaş, son dönemde artan kadına yönelik şiddet haberleri ve bu konudaki mücadeleye ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine, kadına yönelik şiddetin topyekun mücadele gerektiren, siyaset üstü, tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir mesele olduğunu vurguladı. Her kadının şiddetten uzak yaşaması, güvenli bir şekilde sosyal hayata katılmasının önemine vurgu yapan Bakan Göktaş, "Tek bir vaka bile, bizim için fazla bir vakadır" diye konuştu.

Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini merkeze alan ulusal eylem planıyla şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çok etkili olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a sahibiz. Bununla birlikte KADES uygulaması, Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ve 81 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle şiddete karşı etkin bir mücadele veriyoruz. Biz her iddiayı değerlendiriyor ve olayları titizlikle inceliyoruz. Faillerin en ağır cezayı almaları için davalara müdahil oluyoruz, hukuki süreçleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetle mücadele istatistiklerine yönelik soru üzerine Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle ilgili kapsamlı bir saha araştırması başlatıyoruz. Eylül ayında başlayacak bu önemli araştırma kapsamında yıl sonuna kadar ham verileri elde etmeyi planlıyoruz. Sadece veri elde etmekle kalmayıp gerektiği yerde ileri analizler, yapay zeka algoritmaları ile elde ettiğimiz veriyi şiddet riskini tespit etmek üzere proaktif olarak kullanacağız. Alandaki en kapsamlı verileri elde edeceğiz, en güncel tabloyu göreceğiz. Amacımız kadına yönelik şiddetle daha etkili mücadele etmek ve bu verilerle birlikte yeni politikalar üretmek. En son 2014 yılında yapılan bu araştırmayı 2024 yılında tekrar yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddete ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, yaşanan olayı lanetledi. Saldırganın tutuklandığını hatırlatan Göktaş, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olduk. Saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan kardeşimize ve çocuğuna psikososyal destek sağlıyoruz. Şiddet başta olmak üzere kadınların hakkına, hukukuna ve onuruna yönelik hiçbir saldırıya asla tolerans göstermedik, göstermeyeceğiz" yanıtını verdi.

Ulanbator'daki Başkent Atatürk Okuluna ziyaret

Bakan Göktaş, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki programı kapsamında Atatürk Caddesi'nde bulunan ve ülkenin en eski eğitim kuruluşları arasında yer alan Başkent Atatürk Okulu'nu da ziyaret etti. TİKA yetkilileri, okul müdürü ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Göktaş, okul hakkında bilgi aldı. Teknoloji sınıfları, bilgisayar laboratuvarı, konferans salonu ile okulun tadilatı ve taş kaplamaları TİKA tarafından yaptırılan okulun dış kaplamalarının Türkiye'den getirilen taşlarla yapıldığı belirtildi.

Bakan Göktaş\'tan \'Kadına yönelik şiddetle mücadele\' açıklaması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Göktaş'tan 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' açıklaması - Son Dakika

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