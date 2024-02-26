Bakan Özhaseki: Gelecek senenin ortalarına kadar bütün hak sahiplerinin konutlarını bitireceğiz
KAHRAMANMARAŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde yapacağımız konutları teslim edeceğiz ama gelecek senenin ortalarına kadar bütün hak sahiplerinin konutlarını bitirmiş olacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı esnaflarını ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Bakan Özhaseki, bazı esnaflardan ise alışveriş yaparken, Maraş salebinin de tadına baktı.
Kapalı Çarşı gezisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Kahramanmaraş genelinde bakıldığı zaman 69 bin civarında hak sahibi konut alacaklısı vatandaşımız var. Biz bunlardan 51 bin 500'ünün inşaatına başlamışız ve yapılıyor. Doğukent ve yanındaki Güneşevler mevkiinde yaklaşık 5 bin konutluk yıkılan ve hak sahibi olan vatandaşlarımızın konutları var. Daha önce vatandaşlar belediyelerle görüşseler de 5 bin konutun bir belediye tarafından yapılması pek mümkün değil. Bizim düşündüğümüz gibi çok yüksek olmayan ferah, içerisinde sosyal donatısı hazır olan TOKİ'nin sağlam konutlarına ihtiyacı var diye bir karar aldık. Oradaki 5 bin konutu da biz bakanlık olarak yapacağız. Ayrıca birkaç problemli alan vardı, hal esnafının bulunduğu alanda biz TOKİ olarak çalışmalara başlayacağız ve hak sahiplerine dağıtacağız. Bugün başladığımız inşaatların dışında yeni başlamaya karar verdiğimiz işlerle birlikte neredeyse Kahramanmaraş'taki bütün hak sahiplerinin hem evlerini hem de iş yerlerini verecek kadar bir sayıya ulaşmış bulunuyoruz. Fay hattı geçen yerlerden, risk oluşturan yerlerden bahsedildiği için o alanlarda netleştirmek için epeyce emek verdik. Nihayetinde raporlar çıkınca Azerbaycan Mahallesinde, Trabzon Caddesinde, belediyenin çevresinde binlerce konutun yapımına da bir taraftan ihaleler, bir taraftan da projeler yaparak devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız konutları teslim edeceğiz ama gelecek senenin ortalarına kadar bütün hak sahiplerinin konutlarını bitirmiş olacağız" dedi.
İlerleyen yıllarda Kahramanmaraş'ın tekrardan eski cazibesine kavuşacağını ifade eden Özhaseki, "Özellikle Azerbaycan Mahallesi ve çevresindeki yeni mahallelerle ilgili aldığımız kararlarda da inşaatlarımız hızlı gidiyor. Bizi orada duraksatan hadise zeminin çok uygun olmayışıydı. Orada da TOKİ sadece zemini sertleştirebilmek adına 40 milyon dolarlık kazık çalışması yaptık, şimdi binalar onun üzerine yükseliyor. Bunları da en kısa süre içerisinde bitireceğiz ve gelecek senenin sonuna kadar inşallah Kahramanmaraş'ta evimi, dükkanımı almadım diyen kalmayacak. İşler yoluna girdi diyebilirim, bir iki sene sonra Kahramanmaraş, eski cazibesi ile birlikte yeniden Türkiye siyasetinde de gündeminde de yerini alır. Vatandaşlarımızın ilgisini görünce de memnun oluyoruz. Vatandaşlar şunu söylüyor; evet büyük bir hasar atlattık ama bunun altından bir tek Recep Tayyip Erdoğan kalkardı, AK Parti hükümeti kalkardı biz de sizlere teşekkür ediyoruz diyorlar.
Son Dakika › Genel › Bakan Özhaseki: Gelecek senenin ortalarına kadar bütün hak sahiplerinin konutlarını bitireceğiz - Son Dakika
Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-1 Galatasaray önde.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.
Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?