Trabzon\'da Şiddetli Yağış Felaketi

Genel

Başkan Genç: "162 kilogram yağışın bir saatte düşmesi insanı bazen çaresiz de bırakıyor"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç:

"Dün 28 mahallemizden 265 sel, heyelan ve su baskını ihbarı geldi"

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un 4 ilçesine dün bir saatte 162 kilogram yağış düştüğüne dikkat çekerek "162 kilogram yağışın bir saatte düşmesi bazen insanı çaresiz de bırakıyor. Ama biz bütün bunlara rağmen yine vatandaşlarımızdan ricamız tedbiri elden bırakmamak" dedi.

Trabzon'da dün meydana sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Arsin, Araklı, Sürmene ve Yomra ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle birçok ev ve işyeri zarar görürken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Selden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Genç, "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Ali Kemal Demir isimli işitme engelli kayıp vatandaşı arama çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Genç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bütün kurum ve kuruluşların seferber durumda olduğunu söyledi.

Başkan Genç, "Dün 16.30 itibariyle şiddeti çok fazla birden artan yağmurun ortalamada 162 kilogram düşmesi nedeniyle özellikle Araklı Sürmene ve Arsin ilçelerimizde kısmen de Yomra ilçemizde kısmet önemli oranda bir hasar meydana geldi. Tüm ekipler gece geç saatlere kadar mahsur kalan vatandaşlarımıza erişmek, ulaşmak, onların can güvenliğini sağlamak amacıyla bir gayret ortaya koyduk. Araklı merkezli olmak üzere bir kriz masası oluşturduk. Ama hem büyükşehir belediyemiz, itfaiye, su kanalizasyon idaremiz idaremiz, bütün ilçe belediyelerimiz şu anda Sürmene'deyiz. Sürmene ilçe belediyemiz başta olmak üzere kamu kurum kuruluşlarımız, valimizin riyasetinde sahada duruma vaziyet etmeye çalıştık. Gece geç saatlere kadar da buradaydık. Çünkü burada şu anda halen aramakta olduğumuz Ali Kemal Demir isimli vatandaşımızı, kıymetli bir abimizi çalışmalar devam ediyor. 65 yaşlarında bir ağabeyimiz. İnşallah sağ olarak ona ulaşırız. Temennimiz bu. AFAD'ımız başta olmak üzere bütün kurum kuruluşlarımız seferber olmuş vaziyetteyiz" diye konuştu.

"Şu anda yine kapalı köy mahalle yollarımız var"

28 mahalleden 265 ihbar geldiğini kaydeden Başkan Genç, "Şu an son durum itibariyle önemli hasar tespitlerimiz var. Valimizle birlikte Arsin ilçemizdeydik. Orada da ulaşılamayan köylerimiz var. Ancak can güvenliği konusunda üç ilçemiz, hatta dört ilçemiz dahilinde herhangi bir başka bir sıkıntımız yok. Kayıp bir vatandaşımızın dışında can güvenliği noktasında çok şükür bir sıkıntımız yok. Ancak dün 28 mahallemizden 265 ihbar geldi merkezimize. Bunlar irili ufaklı ihbarlar. Şu anda yine kapalı köy mahalle yollarımız var. Bütün ekipler sahada seferber olmuş, vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için söz konusu önemli. Ama onun dışında da öncelikle ulaşımı sağlamak çünkü hastamız var, 2 gün sonra okul açılıyor. Bütün bu konuları vaziyet etmek için büyük bir gayretle beraber çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Öyle bir an gerçekleşiyor ki tedbirler yetersiz kalabiliyor"

162 kilogramlık bir yağış düştüğünü belirten Başkan Genç, "Bakanlarımız sağ olsunlar milletvekillerimiz hepsi aradılar ama şu anda Trabzon kendi kurumsallığı itibariyle gerek kamu kurum kuruluşlarımız gerek büyükşehir belediyemiz ve belediyelerimiz imkan ve kabiliyetimiz itibariyle müdahale konusunda herhangi bir eksiğimiz bulunmamakta. Olduğu zaman komşu illerimizden, Rize, Giresun başta olmak üzere onlara da başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede toparlanacağız. Devletimiz bütün gücüyle imkan ve kapasitesiyle beraber bu işin arkasında vatandaşlarımıza tekrar çok çok geçmiş olsun diyorum. Allah daha beterlerinden korusun. Tabii ki tedbir alıp takdiri Allah'a bırakmak bizim inancımızın gereğidir. Ancak öyle bir an gerçekleşiyor ki tedbirler yetersiz kalabiliyor. Çaresiz kalabiliyor. Çünkü 100 kilogram hayatı tehdit eder bir yağıştır. 162 kilogram bir saatte düşmesi bazen çaresiz de bırakıyor. Ama biz bütün bunlara rağmen yine vatandaşlarımızdan ricamız tedbiri elden bırakmamak. Biz de kurumsallıklarımızla beraber vatandaşlarımızın güvenliği için bu bölgemizi aşırı yağış yaşam güvenliğini maalesef bazen zorda bırakıyor. Vatandaşlarımızın güvenliği için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kısmi göçük altında kalan çocuğun durumu iyi"

Kurtarılan 12 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğunu vurgulayan Genç "Kurtarılan çocuk Arsin ilçesindeki Yolüstü mahallesindeydi. Orada bir kardeşimiz tam olarak değil ama kısmi göçük altında kaldı. Onun kurtarılmasında biraz ulaşım, yolların kapanması nedeniyle ulaşım sorunu yaşanmasından dolayı sonra sağ olsun bizim itfaiyemiz imkan ve kabiliyetiyle beraber oraya ulaştı. Şu anda kardeşimizin durumu iyi. Sadece kırıkları var. Hayati bir tehlikesi yok. Onu da sağlığına kavuşturduk. Onun da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.