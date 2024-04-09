Başkentteki bayram telaşı havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı öncesi Ankara'nın çeşitli noktalarında oluşan trafik ve alışveriş yoğunluğu havadan görüntülendi.
Başkent Ankara'da Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Ulus'a akın etti. Semt genelinde uzun araç kuyrukları oluşurken alışveriş merkezleri ise insanlarla doldu taştı. Yoğunluk, Ramazan Bayramı öncesinde Ankara'nın genel atmosferini yansıtırken, Ankaralı vatandaşların bayram coşkusunu ve hazırlıklarını gözler önüne serdi.
Uygun fiyatlı olduğu için Ulus'u tercih ettiğini söyleyen Mehmet Yüksel, "Bayram alışverişimizi Ulus'ta yapıyoruz çünkü diğer yerlerde daha pahalı satılıyor. Ramazan Bayramımız millete hayırlı uğurlu olsun. Eski bayramlar kalmadı ama yine de alışverişimizi yapıyoruz. Ulus'ta bayram şekeri ucuz, başka yerde 200-300 liradan satılıyor ama burada 100 liradan satın alıyoruz" dedi.
Ramazan dolayısıyla yoğunluk oluştuğunu söyleyen tatlı ustası Ahmet Ünlü ise, "Bayramdan dolayı bir telaşımız var, yoğunuz. Ankara ve çevre ilçelerden gelen eş dost ve müşterilerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Bu yoğunluğumuz bugün ve yarın da devam edecek. Bayramlık tatlılarımız tezgahlarda hazır müşterilerini bekliyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi, yarın gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İSAM tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İslam Ansiklopedisi'nin amacının Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları aydınlatmak olduğunu belirtti. Erbaş, İslam medeniyetinin ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyeti olduğunu vurgulayarak, İSAM'ın hocaların tanınmasına ve ilmin yayılmasına katkı sağladığını ifade etti.
Samsun'da nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. 17 ilçede 3 bin 656 sandıkta oy kullanma işlemi olacak. Samsun en kalabalık ilçesi İlkadım ilçesinde ise 241 bin 747 kişi sandığa gidecek.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Afyonspor kulübü, görev süresi Pazartesi günü sona erecek olan İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a vefa ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, kulüp başkanı Nadir Güzbey, Çoban'a yaptığı hizmetler ve ilimize katkıları için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, belediyelerin ülke yönetimindeki yeri ve belediyecilik hizmetlerinin önemine ilişkin "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik" adlı kitap hazırlandı.
Yahyalı ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi. İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünce düzenlenen programda sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi. Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hatice Cansu Hevesli, seçimlerde sandık başkanı ve diğer sandık görevlilerine büyük sorumluluk düştüğünü belirtti ve seçim kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.
CHP'nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart yerel seçimlerinde herkesi sandığa davet ederek, 'Herkes kendi geleceği için oyunu kullanmalı, sandığa sahip çıkmalı. Ben eminim ki en doğru kararı Nilüferliler verecek' dedi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı. Kırklareli'nde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda okul görevlileri ve sandık kurulu başkanları tarafından paravan ve sandıklar hazır hale getirildi. Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları için sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı. Edirne ve Tekirdağ'da da sandık ve oy kullanma kabinleri okullarda kuruldu.
Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Bayram Bingöl, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Hicret Derneğine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklama yaptı. Bingöl, Kurt'un İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfına bağlı Hicret Derneğini ziyaret etmesini eleştirerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cemaat ve tarikatlarla oy pazarlığı yaparken, Zafer Partisi'nin Atatürk'ün izinden gittiğini ve Türk milletinden oy istediğini belirtti.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'beyaz', il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula 'turuncu', belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'mavi', belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise 'sarı' renkli olacak. Oy verme saatleri doğudaki 32 ilde bir saat erkene alındı.
Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri için 61 milyon 441 bin 882 seçmen sandık başına gidecek. Seçimlerde 34 siyasi partinin adayı yarışacak ve ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. Seçimlerde büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar belirlenecek.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında yapılan 'Seçim Güvenliği' toplantısında, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için güvenli bir ortamın sağlanması amaçlandı. Toplantıya il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri, ilçe emniyet müdürleri ve görevli amirler katıldı.
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