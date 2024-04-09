Başkentteki bayram telaşı havadan görüntülendi - Son Dakika
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Başkentteki bayram telaşı havadan görüntülendi

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Ramazan Bayramı öncesi Ankara'da oluşan trafik ve alışveriş yoğunluğu havadan görüntülendi. Ulus semtinde uzun araç kuyrukları oluşurken alışveriş merkezleri insanlarla doldu taştı. Ankaralı vatandaşlar bayram coşkusunu ve hazırlıklarını gözler önüne serdi.

09.04.2024 09:33  Güncelleme: 09:34
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Ramazan Bayramı öncesi Ankara'nın çeşitli noktalarında oluşan trafik ve alışveriş yoğunluğu havadan görüntülendi.

Başkent Ankara'da Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Ulus'a akın etti. Semt genelinde uzun araç kuyrukları oluşurken alışveriş merkezleri ise insanlarla doldu taştı. Yoğunluk, Ramazan Bayramı öncesinde Ankara'nın genel atmosferini yansıtırken, Ankaralı vatandaşların bayram coşkusunu ve hazırlıklarını gözler önüne serdi.

Uygun fiyatlı olduğu için Ulus'u tercih ettiğini söyleyen Mehmet Yüksel, "Bayram alışverişimizi Ulus'ta yapıyoruz çünkü diğer yerlerde daha pahalı satılıyor. Ramazan Bayramımız millete hayırlı uğurlu olsun. Eski bayramlar kalmadı ama yine de alışverişimizi yapıyoruz. Ulus'ta bayram şekeri ucuz, başka yerde 200-300 liradan satılıyor ama burada 100 liradan satın alıyoruz" dedi.

Ramazan dolayısıyla yoğunluk oluştuğunu söyleyen tatlı ustası Ahmet Ünlü ise, "Bayramdan dolayı bir telaşımız var, yoğunuz. Ankara ve çevre ilçelerden gelen eş dost ve müşterilerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Bu yoğunluğumuz bugün ve yarın da devam edecek. Bayramlık tatlılarımız tezgahlarda hazır müşterilerini bekliyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Başkentteki bayram telaşı havadan görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başkentteki bayram telaşı havadan görüntülendi - Son Dakika

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