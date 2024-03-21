Bayraktar, "Bayrampaşa'da önceliğimiz kentsel dönüşüm ve otopark. Kadın, çocuk, spor odaklı pek çok projemiz de var"
AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Av. İlknur Kovaç Bayraktar projelerini anlattı
İSTANBUL - AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Av. İlknur Kovaç Bayraktar, seçim çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. 2024-2029 dönemi projelerini vatandaşlarla paylaşan Bayraktar, "Bayrampaşa sporla anılan bir ilçe. Buradan birçok futbolcu ve basketçi çıktı. Ben daha çok Arda Turanlar, Necip Uysallar, Hidayet Türkoğlu çıksın istiyorum. Bu nedenle Bayrampaşa'yı bir spor merkezi haline getirip, burada birçok spor alanı oluşturmak istiyorum" dedi.
AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Av. İlknur Kovaç Bayraktar, seçim çalışmaları kapsamında ilçede faaliyetlerini sürdürüyor. İlk olarak 'Salın sepeti, alın pideyi' etkinliğinde İlknur Kovaç Bayraktar, iftar vaktinden hemen önce balkonlarından sepet sallayan ilçe sakinlerinin, sepetine pide ve karanfil bıraktı. Bayrampaşalıların her kesimiyle vakit geçirmek için çaba sarf eden Bayraktar, oradan bir tekstil atölyesine giderek çalışanları ziyaret etti. Çalışanların ilçeye yönelik görüş ve dileklerini dinleyen İlknur Kovaç Bayraktar, sonrasında Bayrampaşa Bilim Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bilim Merkezi'ndeki laboratuvarda gençlerle ve çocuklarla bir araya gelen Bayraktar, projelerini ve gelecek hayallerini dinledi. Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, son ziyaretinde ise, ilçede bulunan bir parkta vatandaşların taleplerini dinleyerek 2024 - 2029 dönemindeki projelerini paylaştı.
"Önceliğimiz kentsel dönüşüm, otopark ve kadın çalışmaları"
Projelerini anlatan AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, "Çok heyecanlıyım çünkü seçime çok az bir zaman kaldı. Hep sokaklardayım. Bayrampaşalıların ne istediklerini dinliyorum. Söyledikleri benim için çok kıymetli. Dolayısıyla projelerimi oluştururken Bayrampaşalıları dinleyerek yola çıktım. Bayrampaşa çok küçük bir ilçe. 22 bin binamız var. Bunların 15 bini 1999 depremi öncesi. Tabii ki önceliğimiz kentsel dönüşüm ve otopark. Bayrampaşa'nın en çok ihtiyacı olan iki proje bunlar. Pırıl pırıl, ışıl ışıl bir Bayrampaşa istiyorum. Her yerin ışıklandırılmasını istiyorum. Çünkü kadınlarımız gece sokaklara çıkamadıklarını söylüyor. Karanlık olduğunu, parklara giremediklerini söylüyor. Biz parkların hepsini kameralandırmak istiyoruz. Çocuklarımız da, kadınlarımız da istedikleri zaman parklara gidebilsin istiyorum. Aynı zamanda kadınlarımızla alakalı bir kooperatif kurmak istiyorum. Bu kooperatifle de kadın istihdamını sağlamak istiyorum. Burada kadınlarımızın meslek edinip, sosyal hayata karışmalarını istiyorum. Kadınlarımızın spor yapmalarını istiyorum. Okul saatleri dışında kadınlarımızın, okullarda spor yapmalarını istiyorum. Bunu da her gittiğim yerde söylüyorum. Aynı zamanda bütün kadınlarımızın benden istediği ortak bir kahve evi var. Mahallelerimize kahve evi yapmak istiyorum. Kadınlarımızın, buralara gidip sosyalleşerek daha iyi hissetmelerini istiyorum" dedi. Bayraktar "Çocuklarımız ile ilgili ise, her mahalleye oyun evi yapmak istiyorum. Sokakları renklendirmek istiyorum. Çocuklar okullarına giderken keyifle koşsunlar. Oyun oynasınlar. Bu da hayallerimden biri aslında. Onun haricinde gençlerimizin, akademik gelişimleriyle ilgili projelerim var. Üniversiteyi ve LGS'ye hazırlanan çocuklarımız için akademik destek vermek istiyorum. Kitap yardımı yapmak istiyorum" dedi.
"Bayrampaşa'ya büyük bir hastane yapmak istiyorum"
Bayrampaşa'nın spor ile anılan bir ilçe olduğunu kaydeden Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, "Bayrampaşa sporla anılan bir ilçe. Buradan birçok futbolcu ve basketçi çıktı. Ben daha çok Arda Turanlar, Necip Uysallar, Hidayet Türkoğlu çıksın istiyorum. Bu nedenle Bayrampaşa'yı bir spor merkezi haline getirip, burada birçok spor alanı oluşturmak istiyorum. Yaş almışlarımız için de bir sosyal tesis yapmak istiyorum. Bu sosyal tesiste 60 yaş üzeri yaş almışlarımızın ücretsiz olarak yararlanmasını istiyorum. Çünkü onlar bizim başımızın tacı, yol göstericilerimiz. Benim için çok da değerliler. Aynı zamanda öğretmenlerimiz için bir öğretmen evi yapmak istiyorum. Ben Bayrampaşa'da doğdum, büyüdüm. Üniversiteye kadar da buradaydım. Benim burada birçok öğretmenim var. Onların sosyal olarak yararlanabilecekleri ve yatılı olarak faydalanıp misafirlerini ağırlayabilecekleri bir öğretmen evi projem de var. Bir tane hastane projemiz var. Şu anki Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in başlattığı, sözleşmesinin bitmek üzere olduğu büyük bir hastanemiz var. Bu hastanemizi 400 yatağa çıkarıp, çocuk acili, 40 müşahede odası olan ve birçok yan dalı bulunan hastane yapmak istiyorum. Yani Bayrampaşa'da yaşayanların, Bayrampaşa'nın dışına değil, Bayrampaşa dışındakilerin bizim ilçemize gelebileceği büyük bir hastane yapmak istiyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz için de Uzay Araştırma Merkezi yapmak istiyorum. Bu alanda çocuklarımız çok meraklılar. Benim de iki tane çocuğum olduğu için her ikisinden de biliyorum. Kadınlarımızın benden bir ricası daha var. Benden hep 'pazar' istiyorlar. Genelde kadınlarımız evin alışverişini yaparlar. Dolayısıyla her mahallede mini pazarlar yapmak istiyorum. Kadınlarımızın araçsız gidebileceği, çok vakit harcamadan, kendi oturdukları eve yakın mini pazarlardan kadınlarımız alışveriş yapsın istiyorum. Önceliğim Bayrampaşa'da kadınlarımızın mutlu olması çünkü ben hep şu düsturda büyüdüm. Bir evde anne mutluysa, herkes mutludur. Çocuk da mutlu, eş de mutlu" ifadelerini kullandı.
"İnşallah başarılı bir 5 yıl olur"
Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar hakkında konuşan ilçe sakini, "Yerinde bir karar. Genç, her kesime hitap eden, her koşulda orta yolu bulabilecek ve bir de donanımlı, eğitimli biri. Yapacağı hizmetleri, bilinçli bir şekilde yapacaktır. İnşallah milletimizin için mantıklı bir karar olur. Milletimiz, Türkiye, Bayrampaşa için inşallah güzel bir hizmet verir. Biz de memnun kalırız. Şu anda memnunuz zaten. Allah muvaffak eylesin. İnşallah başarılı bir 5 yıl olur. Allah daha da uzun zaman geçirmeyi nasip etsin" dedi.
"Onu çok seviyorum ve inanıyorum"
31 Mart yerel seçimlerde Başkan Adayı Bayraktar'ın kazanmasını istediğini söyleyen Fatma Bulut, "Onu çok seviyorum ve inanıyorum. Bu ilçeye bunun gibi insanlar lazım. Öbürleri gitsin. Onun için gece gündüz dua ediyorum. Bazı oluyor ki ağlıyorum, o kadar seviyorum" diye konuştu.
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