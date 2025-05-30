Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı - Son Dakika
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Genel

Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

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Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı
30.05.2025 17:20  Güncelleme: 17:55
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Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı
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Tekirdağ'da eşinden boşanan kadın toplumsal baskılardan çekindiği için yüzünü maskeyle kapatarak arabasıyla şehirde "Boşandım, mutluyum" turu attı. Aracın içinde ve dışında dans eden kadın yeni hayatını kutladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.D. (30), 3 yıl önce severek evlendiği eşinden, sanal kumar oynadığı iddiasıyla boşandı. Yaklaşık 10 ay süren dava süreci sonunda boşanan E.D., arabasını süsleyerek şehir merkezinde roman havası eşliğinde 'özgürlük turu' attı. Toplumsal baskılardan çekindiği için yüzünü maske ile gizleyen E.D., aracın içinde ve dışında dans ederek yeni hayatını kutladı.

Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

"İNSANLAR ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KUTLAMAKTAN BİLE ÇEKİNİYOR"

Süreci kamuoyuna açıklamak istediğini belirten E.D., "Toplumsal baskılarımız özellikle kadına yönelik çok yüksek olduğu için insanlarımız kendi özgürlüğünü kutlamaktan bile çekiniyor. Ben herkese bir ışık olmalıyım diye düşündüm. Özgürlüğüme çok düşkün bir insanım ve çok mağduriyete uğradım maddi açıdan, çünkü kaybolup giden miktar benim çocuğumun rızkıydı" dedi.

Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

"KUMAR SİTELERİ BİR YUVAYI YIKTI"

Sanal kumar nedeniyle evliliğinin sona erdiğini vurgulayan E.D., "Bu evlilikten kurtulabilmek için hiçbir şey almadan boşanmayı kabul etmem gerekiyordu. Ben kaybettiğim miktarı boşa sayarak özgürlüğüme kavuşmayı tercih ettim. Toplumumuzda kadınların boşandı diye dedikodu malzemesi edilmesinden çok rahatsızım. Burada çoğu insanı uyarmak istiyorum. Kumar siteleri bir yuvayı yıktı. Ama bunlar cinayetle, intiharla da sonuçlanıyor. Tabi ki devletimiz bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor ama yetmiyor. Bugün benim yuvam yıkıldı, kumar yüzünden maddi zarar uğratıldım eşim tarafından" diye konuştu.

Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Kadın, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı - Son Dakika

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