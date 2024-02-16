Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İSTANBUL - İstanbul depremine hazırlık çalışmaları çerçevesinde kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, deprem riski taşıyan yapıları kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkmaya devam ediyor.
Büyükçekmece Belediyesi tarafından bugüne kadar 50 binden fazla konut kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenilendi. Atatürk Mahallesinde bulunan 33 bağımsız bölümden oluşan 4 blok belediye vatandaş işbirliğiyle yıkım çalışmalarına başladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Deprem uzmanı Prof. Dr. İlhan Osmanşahin'de yıkımın gerçekleştirildiği mahallede 7 ay önce yıkılan ve yapım aşamasında olan Mobilsan sitesinde denetimlerde bulundu.
"Benim en büyük projem vatandaşın canını kurtarma projesi, bunun adına da kentsel dönüşüm diyoruz"
Yıkımın gerçekleştiği alanda açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Depreme hazırlık Büyükçekmece'de son hızıyla devam ediyor. Seçim zamanındayız, hep soruyorlar 'başkanım en büyük projen ne?' Benim en büyük projem vatandaşın canını kurtarma projesi, bunun adına da kentsel dönüşüm diyoruz. Büyükçekmece'de ada bazında kentsel dönüşüme devam ediyoruz. Bugün 4 blok yıkıyoruz ve aynı zamanda inşaatları kontrol ediyoruz. Vatandaşımızın canını kurtarmak en önemli iş olduğuna göre Büyükçekmece'deki eski binaların tamamını yıkıp yerine yenisini yapana kadar uyumayacağız. 2030'dan itibaren bu deprem olacak, şimdi de olabilir bilim insanları öyle söylüyor. Büyükçekmece'de güzel bir sistem işliyor. Diyoruz ki vatandaşlara, 'yan komşuna bak bakalım, onlar kentsel dönüşümü tamamladılar, onların evine gidin. Onların müteahhitlerinin kim olduklarını öğrenin. Memnunlar mı, değiller mi? Müteahhitlerinden memnunsa aynı müteahhitlerle devam edin. Eksikler, yanlışlar, fazlalıklar nedir? Onları öğrenin. Yani müteahhit vatandaş işbirliğini önce komşudan başlat. Komşun ne yaptı? Komşun o müteahhitlerle nasıl anlaştı? Onların tecrübesinden istifade edin. Sonra bizimle masaya oturun. Ondan sonra da Büyükçekmece Belediyesi inşaat projelerinizi mühürlüyor, önünüzü açıyor, inşaata devam ediyorsunuz" dedi.
Şu ana kadar 51 bin konutu yenilediklerini söyleyen Akgün, "160 binden fazla insanımızın canını kurtardık. Az kaldı, 2029'a kadar Büyükçekmece'de kentsel dönüşümleri tamamlayacağız. Çünkü başka türlü ifade etmek mümkün değil. Sadece önümüzü kapatan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Büyükşehir, Kumburgaz Sahili, Tepecik ve Türkoba'nın imar planlarını bugüne kadar meclise çıkartmadığı için bu vatandaşların kentsel dönüşümlerine giremedik. 1 Nisan'dan sonra önümüze bakacağız. ya Büyükşehir Belediye Meclisi kendi istek ve arzularıyla bu planları çıkartacak ya da Büyükçekmece, Tepecik, Türkoba, Kumburgaz halkının Büyükşehir Belediye Meclisinin önüne yığacağız, eylemimizi yapacağız. Bu bölgelerin planlarını çıkartacağız. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın da canlarını kurtaracağız. Başka bir beklentim yok. 2024 seçimlerinden sonra işimiz gücümüz plansız yerlerimizin planlarını çıkartıp vatandaşımızın canını kurtarmak olacak" ifadelerini kullandı.
"Sıkı kontrol ilgili çalışanların kurallar dışına çıkmaması adına çok önemli"
Deprem Uzmanı ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. İlhan Osmanşahin ise "Büyükçekmece'nin merkez mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları yüzde 70'i aşmış durumda. 50 binin üzerinde konut yenilendi. Kontrollerin daha güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi adına yakın zamanda beton ve zemin laboratuvarı da devreye girecek. Sıkı kontrol ilgili çalışanların kurallar dışına çıkmaması adına çok önemli. Biz şu aşamada bilgilendirmeye de çok önem veriyoruz. Mahallelerimizde ayrı ayrı toplantılar düzenleyip neler yapıldığını ve neler yapılacağının bilgisini aktaracağız" diye konuştu.
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