Büyükdalyan Okulu, Hatay'daki Umut Işığı - Son Dakika
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Genel

Büyükdalyan Okulu, Hatay'daki Umut Işığı

AXA Türkiye, Hatay'da depremde etkilenen çocuklar için umut dolu bir okul inşa etti.

20.11.2024 17:59
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AXA Türkiye'nin Hatay'da inşa ettiği 'Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu' bölgedeki çocuklara umut oluyor

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da AXA Türkiye ve acentelerinin iş birliğiyle inşa edilen Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu'nda bölgedeki çocuklar eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyorlar.

AXA Türkiye ve acentelerinin iş birliği ile deprem bölgesinde kalıcı bir çözüm sunma amacıyla Hatay'ın Antakya ilçesinde inşa edilen Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi onaylarını tamamlayarak eğitim öğretim döneminin başında eğitim vermeye başlamıştı. Bölgedeki öğrencilere umut olan, son teknolojik sistemlerle donatılan 8 derslikli okulda öğrenci sayısı 200'e yaklaştı. Depremin yıktığı kentte yaraların sarılması için çocukların hayatına dokunan AXA Türkiye, bölgedeki çocuklara umut oldu. AXA Türkiye çalışanları ve acenteleri de okula ziyaret gerçekleştirerek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler tarafından hazırlanan program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, öğrencilerin özenle hazırladıkları gösterileri ile devam etti ve protokol konuşmalarıyla sona erdi. AXA Türkiye yöneticileri ve acente temsilcileri, okulun öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıttılar.

"Geleceğe umutla bakabileceğimiz eğitim ve öğretim yuvası yapmayı başardık"

AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, deprem sonrası bölgenin yeniden inşasına katkıda bulunduklarını belirterek "Yaklaşık bir buçuk yıldır bu coğrafya deprem sonrasını yaşıyor. İlk yılı çok sancılıydı, enkazın kaldırılması noktasında çok önemli sorunlarla karşılaşıldı ancak şehir yeniden ayağa kalkmalıydı. Bu coğrafyadaki ailelerin buluşması için en önemli kaynak çocuklar. Çocukların buluşması için de okula ihtiyaç vardı, ilk günden bugüne kadar bu konuda çok yoğun bir tempoda çalıştık. Toplumsal dayanıklılığın güçlenmesi ve gelişmesi için eğitim en öncelikli konumuz. Bölgemizde deprem nedeniyle eğitimin aksamasına hiçbirimizin gönlü razı gelmezdi. Sigorta sektöründe dayanışmanın en iyi örneği diyebileceğimiz bu projeyle gurur duyuyoruz. Ailemiz dediğimiz acentelerimiz bizi bu konuda da yalnız bırakmadılar, her birine müteşekkiriz. Okulumuzu; AXA Türkiye çalışanlarıyla beraber, kurumumuzun da önemli kaynak aktarımıyla birlikte, geleceğe umutla bakabileceğimiz bir eğitim ve öğretim yuvası yapma başarısını gösterdik." dedi.

"Okulumuz, 8 derslikli 200 öğrenci kapasitesi olan bir okul"

Eğitim öğretim dönemi başında faaliyetlerine başlayan okul ile ilgili bilgi veren Ölken, "8 derslik ile faaliyet gösteren okulumuza eğitimde kullanılan son teknolojileri getirdik. Hatay'ın Büyükdalyan Mahallesi'nde hizmet veren okulumuzda çok keyifli bir ortam var. Çocuklarımızın geleceğe güvenli hazırlanması için hem donanım hem de eğitim desteklerimizin yanında farklı ihtiyaçlarına da cevaplar vermeye çalışıyoruz. Bu okulun, sadece bir bina değil; çocukların geleceğe umutla bakmasını sağlayacak, hayatlarına dokunacak bir yuva olacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Büyükdalyan Okulu, Hatay'daki Umut Işığı - Son Dakika

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