Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor - Son Dakika
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Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde görev yapan köy imamı, cemaatten beklediği geri dönüşü alamayınca caminin kapısına ilginç bir tabela astı. Tabeladaki 'Namazın kılınmadan namazını kıl' yazısı, hem köylülerin hem de yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Tabela sayesinde namazına dikkat edenlerin sayısının arttığı belirtildi.

12.07.2024 17:32
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Aydın'da bir cami imamı, cemaatten beklediği geri dönüşü alamayınca caminin kapısına ilginç bir tabela astı. Tabeladaki yazıyı okuyanlar namazın önemini kavrarken, tabela sayesinde namazına dikkat edenlerin sayısında da artış yaşandı.

CEMAAT CAMİYE GELSİN DİYE İLGİNÇ ÇÖZÜM

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Sobuca Mahallesi'nde görev yapan köy imamı, hutbe vaazlarında namazın önemine değinmesine rağmen cemaatten beklediği geri dönüşü alamadı.

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

"NAMAZIN KILINMADAN NAMAZINI KIL"

Cami İmamı Muhlis Sağöz ise bu durum karşısında ilginç bir yönteme başvurdu. İmam tarafından caminin kapısına asılan tabelada "Namazın kılınmadan, namazını kıl" yazısı yer aldı.

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

"BU YAZIYI OKUYAN KENDİNE GELİYOR"

Cami cemaatinin artması, gençlere cami ve namaz alışkanlığının kazandırılması için asılan yazıyı gören pek çok kişinin namazlarına daha çok dikkat ettiği öğrenildi. İmamlarından memnun olduklarını ve görevini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini belirten Köy Muhtarı Ali İhsan Meydan, "Dinimiz İslam'da namazın yeri başka. İmamımız namazla ilgili sürekli vaaz ve nasihatlerde bulunuyor. Elbette vaaz ve nasihatin faydası var ama, cami kapısına astığı bir cümlelik bu yazı daha çok dikkat çekti. Hepimiz Müslümanız. Ancak pek çoğumuzun namaz konusunda hassasiyeti zayıf. Bu yazıyı okuyan herkes adeta kendine geliyor. Hatta yoldan gelip geçerken yazıyı görüp namazını eda edenlerin sayısı bile artmaya başladı" diye konuştu.

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl
Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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