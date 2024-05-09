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Çöl tozları nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara dikkat edilmeli

ANKARA - Meteoroloji Uzman Fevzi Burak Tekin, Afrika'nın Kuzeyi ile Suriye üzerinden gelecek çöl tozları nedeniyle hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çöl tozları nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara dikkat edilmeli

Türkiye'nin önünüzdeki Cuma günü ve Cumartesi günü Afrika'nın Kuzeyi ile Suriye üzerinden gelecek çöl tozlarının etkisi altında kalacağına dikkati çeken hava tahmin uzmanı Tekin, "Pazar günü sabah saatlerine kadar ülkemizde etkili olmaya devam edecek. Özellikle cuma günü Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı kendini gösterecek" ifadesini kullandı.

Çöl tozlarının özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olacağını söyleyen Tekin, hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları da uyardı.

Türkiye yeni yağışlı sistemin içine girecek

Önümüzdeki Cuma günü ile hafta sonunda Orta Akdeniz'den Türkiye'ye yeni yağışlı sistemin geleceğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yağışlı sistem cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kendini gösterecek. Cumartesi günü ise Mersin dışında tüm yurtta yağış bekliyoruz. Pazar günü ise ülkemizin kuzey kısımları dışında diğer yerlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Özellikle cumartesi günü yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz."

Yurdun ege ve iç batı bölgelerinde şiddetli fırtına etkili olması bekleniyor

Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı sistem ile yurdun batı kesimlerinde şiddetli fırtına esebileceği uyarısında bulunan Tekin, "Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney batısında güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Saatte zamanla hızımız 80 kilometre saate çıkabilir. Fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz" diye konuştu.

Denizlerdeki fırtınaya karşı tedbirli olunmalı

Tekin, denizlerde de fırtınaya karşı uyarıda bulunarak, "Bu yeni gelen sistemle birlikte denizlerimizde de fırtına söz konusu. Özellikle cuma ve cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz fırtına şeklinde esecek. Fırtınaya karşı da denizcilerimizin tedbirli olmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara

Hava tahmin uzmanı Tekin, önümüzdeki üç gün boyunca Ankara'da yağış beklendiğini belirterek, "Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığına bakıldığında cuma günü 25 cumartesi 21, pazar günü ise 16 dereceye kadar düşecek" dedi

İstanbul

İstanbul'da önümüzdeki iki gün boyunca kuzey kesimlerde fırtına ile birlikte yağış görüleceğini dile getiren Tekin, "Özellikle cumartesi günü İstanbul'da yağışın kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Pazar günü ise İstanbul'da yağış ara verecek. Hava sıcaklığı Cuma günü 20, Cumartesi 17, pazar ise 21 derece olacak" diye konuştu.

İzmir

Hava tahmin uzmanı Tekin, İzmir'e ilişkin ise "Önümüzdeki iki gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı göreceğiz. Kuzeyli yönlerden rüzgar İzmir'de de fırtına şeklinde esecek. Pazar günü ise İzmir'de yağış ara verecek. İzmir'de hava sıcaklığı cuma günü 25, cumartesi 23, pazar günü ise 26 derece olacak" şeklinde konuştu.