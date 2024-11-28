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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Coğrafi Bilgi Sistemleri'yle kamu hizmetlerini daha hızlı hale getireceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Coğrafi bilgi altyapısını güçlendirerek, milli ekonomimize katkı sağlayarak kamu hizmetlerini daha hızlı, daha etkili ve daha şeffaf bir hale getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı çerçevesinde Coğrafi Bilgi Sistemi ile sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümünde karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere her tür mekansal bilginin; toplanması, depolanması, işlenmesi, birbiri ile ilişkilendirilmesi, güncellenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi ve sunulması fonksiyonlarını bütünleşik olarak yerine getiren donanım, yazılım, personel ve yöntemlerin oluşturulması hedeflendi.

"Kamu hizmetlerini daha hızlı, daha etkili ve daha şeffaf bir hale getireceğiz"

Toplantıda bir açılış konuşmasın gerçekleştiren Yılmaz, ele alınan en önemli konuların başında 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planının yer aldığını dile getirerek, "Eylem planımız ulusal düzeyde standart ve kaliteli coğrafi bilginin üretilmesini ve paylaşılmasını hedeflemektedir ve atılması gereken somut adımları belirleyen bir yol haritasıdır. Son aşamaya getirdiğimiz Strateji ve Eylem Planımız kapsamında, afet yönetiminden tarım ve çevre izlemeye, akıllı şehirlerden uluslararası veri paylaşımına kadar geniş bir yelpazede coğrafi bilgi sistemlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Böylelikle coğrafi bilgi altyapısını güçlendirerek, milli ekonomimize katkı sağlayarak kamu hizmetlerini daha hızlı, daha etkili ve daha şeffaf bir hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.

"e-Devlet ile entegrasyonuyla coğrafi bilginin geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefliyoruz"

Yılmaz, Strateji ve Eylem Planı kapsamında yer alan bir diğer önemli konu alanının afet ve acil durumlarda coğrafi veri kullanımı olduğunu aktararak, doğru ve güncel coğrafi verilere dayalı analizlerin afet risklerinin azaltılmasında ve müdahale süreçlerinin etkinliğinde kritik bir rol oynadığını kaydetti.

Afet ve acil durumlara ilişkin olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde veri entegrasyonu çalışmalarını güçlendirecekleri bilgisini paylaşana Yılmaz, "Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının bu matristeki coğrafi veri ve veri bilgileri, yapılan yetkilendirme çerçevesinde, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden paylaşılmaktadır. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, kamu kurum ve kuruluşlarının coğrafi veri ve bilgi paylaşımında etkin bir merkezdir. Bu platform, veriye erişimde standartlaşmayı sağlarken, mükerrer veri üretimini önleyerek kaynak kullanımını optimize etmektedir. Ayrıca, e-Devlet ile entegrasyon sayesinde coğrafi bilginin geniş kitlelere hızlı bir şekilde ulaştırılmasını hedefliyoruz. Bu, dijitalleşme yolunda ülkemize önemli bir ivme kazandıracaktır" ifadelerine yer verdi.

"Veriye dayalı karar alma ve yönetim süreçleri daha etkin hale getirilmiş olacak"

Yılmaz, toplantının gündem maddeleri arasında yer alan konulardan birisinin de güncelleme çalışmaları tamamlanan revize Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi olduğunu kaydederek, "Bu matris ile birlikte, daha önce 520 olan paylaşılan coğrafi veri katmanı sayısını 630'a çıkarıyoruz. Ayrıca, daha fazla sayıda coğrafi veriyi kamu ve özel sektörün paylaşımına açıyoruz. Böylelikle veriye dayalı karar alma ve yönetim süreçleri daha etkin hale getirilmiş olacaktır. Merkezi yönetim kurumlarına ilave olarak mevcut coğrafi bilgi sistemimizin yerel yönetimlere yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Bu amaçla, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerinden oluşan Yerel Yönetimlere ait coğrafi veri ve veri bilgilerinin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden paylaşılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Eylem Planımızın süresi içinde bu çalışmayı da tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Coğrafi verilerin kurumlar arası paylaşımı, paylaşılan veri katmanı sayısı 630'a yükselmiştir"

Yerel yönetimlerin coğrafi verileri Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna entegre edilerek karar alma süreçlerini daha şeffaf ve daha verimli hale getirileceğini dile getiren Yılmaz, "Kurumlarımızın açık veri politikası Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurul kararları ve Strateji Eylem Planı doğrultusunda, 2020'de yapılan ilk Kurul toplantısından itibaren gelişim göstererek açık ve tasnif dışı veri oranı yüzde 72'ye yükselmiştir. Coğrafi verilerin kurumlar arası paylaşımı, paylaşılan veri katmanı sayısı 630'a yükselmiştir. 'atlas.gov.tr Coğrafi Veri Arama Platformu'nda halihazırda 1 milyon 826 bin 453 adet metaveri bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Yılmaz, kamu kurumlarının yürüttüğü veya planladığı coğrafi bilgi sistemi projelerinin, kurumlar arası eşgüdümün artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla izlenecek ve değerlendirmeye tabi tutulacağını söyledi.

"Dost ve kardeş ülkeler ile coğrafi bilgi sistemleri alanında uluslararası stratejik işbirlikleri geliştireceğiz"

Geleceğe yönelik en önemli hedeflerden birinin coğrafi bilgi endüstrisinin yenilikçi teknolojilerle geliştirilmesi olduğunu da belirten Yılmaz, "Yapay zeka, makine öğrenimi, uzaktan algılama ve genişletilmiş gerçeklik gibi ileri teknolojilerin coğrafi bilgi sistemlerinde yaygınlaşması, ülkemizin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sunacaktır. Ayrıca, milli ve yerli teknolojilerle uluslararası düzeyde rekabetçi bir endüstri oluşturmayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra Türk Devletleri başta olmak üzere dost ve kardeş ülkeler ile coğrafi bilgi sistemleri alanında uluslararası stratejik işbirlikleri geliştireceğiz. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coğrafi veri altyapısının oluşturulmasını ve böylece uluslararası alanda KKTC'ye ait coğrafi verilerin tanınırlığının artırılmasını amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesinde önemli bir yol gösterici olmaya devam edeceğini ifade ederek, "Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu olarak, bu doğrultuda, akıllı şehir uygulamalarını yaygınlaştırarak, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirecek projelere öncülük edeceğiz.

Afetlere karşı daha dirençli bir toplum inşa edilmesi ve doğal kaynaklarımızın daha etkin yönetimi gibi alanlarda coğrafi bilgi sistemlerinin daha etkili kullanımını destekleyecek adımlar atacağız.

Ülkemizin coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmek, standartlarını yükseltmek ve bu alandaki yenilikçi teknolojileri desteklemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bugünkü toplantımızın bu hedefler doğrultusunda somut adımlar atmamıza vesile olacağına inanıyorum" diye kaydetti.