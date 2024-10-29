Cumhuriyet'in 101. Yılı Kocaeli'de Zeybek Gösterisiyle Kutlandı

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Cumhuriyet'in 101. yılını zeybekle kutladılar

KOCAELİ - Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yılına özel davul ve zurna eşliğinde zeybek gösterisi düzenlendi. Bir anda karşılarında zeybek oynayan grubu gören vatandaşlar, gösteriye hayran kaldı.

Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 101. yılına özel çeşitli etkinlikler yapılıyor. Kocaeli'de de ilgi çekici bir organizasyona imza atıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan flashmob gösterisi, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen zeybek gösterisi, Kocaelililer tarafından dakikalarca alkışlandı.

Ayrıca Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileler bayramın tadını doyasıya çıkardı. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları, bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Okul öğrencilerinin katıldığı Cumhuriyet yürüyüşüne öğretmenler ve aileler eşlik etti. Yürüyüşte öğrenciler "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" yazan dövizler taşıdı. Yürüyüşün ardından minik müzisyenler sahne aldı. Marş-ritim çalışması ve koro gösterisi yapan minikler, izleyenlerin beğenisi kazandı. Çevre okulların sahne gösterileri, ront ve müzikal performanslarıyla devam eden etkinlikte, animasyon ekibi çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Bubble Show, Rafadan Tayfa maskotları ve tahta bacak gösterileri çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.