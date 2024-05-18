Depremde ayakta kalan cami, altından yol geçiyor - Son Dakika
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Depremde ayakta kalan cami, altından yol geçiyor

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Hatay'da depremde yıkılmayarak ayakta kalmayı başaran cami, altından araç ve yaya geçebilen yolunun görünümüyle dikkat çekiyor. Narlıca Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii, yıllardır altından yol geçen nadir yapılar arasında yer alıyor. Depremde minaresi zarar gören cami, bölge halkının evlerine gitmek için kullanabileceği bir geçiş noktası haline gelmiştir.

18.05.2024 09:06
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Depremde ayakta kalmayı başaran altından yol geçen cami, görünümüyle dikkat çekiyor

Mahalle sakini Cuma Bulut: "Yıllardan beri altından yol geçiyor"

Kemal Korkmaz: "Bu tür yapıları sadece Karadeniz'de görüyorduk"

HATAY - Hatay'da altından araç ve yaya geçebilen yol bulunan cami, depremde yıkılmayarak ayakta kalmayı başardı. Yıllara meydan okuyan cami, görünümüyle de görenlerin dikkatini çekiyor.

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce binanın yanında camilerde yıkılmıştı. Sayılı sağlam caminin kaldığı Antakya ilçesinde ayakta kalmayı başaran camilerden biride Narlıca Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii oldu. Depremde minaresi zarar gören caminin dikkat çeken özelliğiyse altından yol geçiyor olması. Yıllara meydan okuyan ve altından yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, 1 metre 80 santim genişliğinde yol geçen cami, görünümüyle dikkat çekiyor. Bölge halkı evlerine gitmek için araçlarıyla ve yaya olarak caminin altından geçen yolu kullanabiliyorlar.

"Yıllardan beri altından yol geçiyor"

Narlıca Mahallesi'nde yaşayan Cuma Bulut, depremde zarar gören minarenin tadilatının devam ettiğini belirterek "Ben doğma, büyüme buralıyım. Burası Narlıca Merkez cami. Yıllardan beri altından yol geçiyor. Deprem dolayısıyla minaresi zarar gördü, kendi yıkılmadı. Minarenin tadilatı var. Altından araçta geçiyor" dedi.

"Bu tür yapıları sadece Karadeniz'de görüyorduk"

Hataylı gezgin Kemal Korkmaz, yürüyüş yaptığı esnada görünümüyle dikkat çeken camiyi fark ettiğini belirterek "Dün buraya gezi yaptım, böyle ilginç bir yapı gördüm. Ardından da ilginç yapının fotoğrafını çektim. Çok güzel, ilginç duruyor. Bu tür yapıları sadece Karadeniz'de görüyorduk. Burayı da görmüş olduk ilginç duruyor, beğendim. Depremde zarar görmedi, sadece minaresi hafif zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Depremde ayakta kalan cami, altından yol geçiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Depremde ayakta kalan cami, altından yol geçiyor - Son Dakika

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