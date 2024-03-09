Depremin acılarını müzikle yendiler - Son Dakika
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Genel

Depremin acılarını müzikle yendiler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Kahramanmaraş'a atanan müzik öğretmenlerinin öncülüğünde kurulan 'Dulkadiroğlu Orkestrası', depremin acılarını ve yaşanan travmaları atlatmak ve deprem sonrasında yardım elini uzatan illere teşekkür etmek için müziğin birleştirici gücünü kullandı. 18 müzik öğretmeninden oluşan orkestra, ilk konserini Nevşehir'de verdi ve büyük ilgi gördü.

09.03.2024 01:49  Güncelleme: 01:53
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Depremin acılarını müzikle yendiler

18 müzik öğretmeninden oluşan Dulkadiroğlu Orkestrası ilk konserini Nevşehir'de verdi

NEVŞEHİR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Kahramanmaraş'a atanan müzik öğretmenlerinin öncülüğünde kurulan 'Dulkadiroğlu Orkestrası', depremin acılarını ve yaşanan travmaları atlatmak ve deprem sonrasında yardım elini uzatan illere teşekkür etmek için müziğin birleştirici gücünü kullandı.

Kahramanmaraş'ta görev yapan 18 müzik öğretmeni tarafından kurulan Dulkadiroğlu Orkestrası, deprem bölgesine yardım elini uzatan Nevşehir'e müzik ile teşekkür etti. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Vali Şinasi Kuş Kongre merkezinde düzenlenen konsere, öğrencilerin yanı sıra Nevşehir halkıda büyük ilgi gösterdi.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada "6 Şubat Depremlerini en acı şekilde yaşayan illerden birisi de Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ta da Dulkadiroğlu ilçesi oldu. Depremden sonra travmaları nasıl atlatabiliriz şeklinde çeşitli düşünceler vardı. İlimize yeni atanan 420 tane öğretmenin içerisinden müzik öğretmenleri bir moral, motivasyon konseri şeklinde ilk olarak 24 Kasım'a hazırlık yaptı. Bu konser ekibimizin 14 tanesi ilçemize ilk atanan öğretmenler oluşmakta. Dört tanesi de ilçemizde görev yapan öğretmenlerimizden oluşuyor. İlk olarak 24 Kasım'da moral motivasyon konserimizi yaptık. Hem sosyal, hem kültürel alanda çeşitli faaliyetlerle depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dulkadiroğlu orkestrasının şefliğini yapan müzik öğretmeni Ahmet Metin Arslan'da yaptığı açıklamada "Biz Kahramanmaraş'ta görev yapan müzik öğretmenleri olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gelen talep üzerine bir orkestra kurulması kararlaştırıldı. Öğretmenlerimiz ile istişare sonucu ortak bir orkestra kurmaya karar verdik. Orkestranın ana amacı da depremden etkilenen 11 ilimizin yaralarının sarılmasına yardımcı olmak. Müzik öğretmeni olarak amacımız aynı zamanda moral motivasyon artırıcı konserler yapmak. Bu amacımızı da kısmen başarıyoruz. Bundan sonrası için de Deprem illerine yardım eden illerimize teşekkür konserleri düzenleme niyetindeyiz. İlk olarak Nevşehir ile açılış yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de teşekkür konserlerimizi devam ettirmeyi umuyoruz. Ekibimize sekiz hanımefendi öğretmenimiz, sekizde erkek öğretmenimiz ve bir şefimiz bulunuyor. Toplamda 17 kişilik bir ekibimiz var. Haricinde bir tane sunucu öğretmenimiz var, bu şekilde 18 kişilik bir orkestra ekibiyle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarına dernek çatısı altında devam ettiklerini söyleyen Dulkadiroğlu Eğitimciler Sanat Eğitim Kültür Derneği Başkanı Ertuğrul Tekerek'de yaptığı açıklamada, deprem sonrası süreçte inşalarda çok ciddi psikolojik travmalar yaşandığını söyledi.

Tekerek, "Devletimiz ve milletimiz bizlere yarım etti. Ama her şey maddiyatla olmuyor. Maddi yardımlar yapılıyor. Devlet elinden geldiği imkanları vatandaşı ve şehri tekrar ayağa kaldırmak için seferber oldu. Ancak bu işin bir de psikolojik yönü var. Peki bunu nasıl ayağa kaldırabiliriz diye düşündüğümüzde en iyi çözümün sanat ve kültür olduğuna karar verdik. Bundan hareketle Dulkadiroğlu Eğitimciler Sanat Eğitim Kültür Derneği'ni kurduk. Yaptığımız bu çalışmayı bir kartopu olarak düşünüyoruz. Orkestramız ile bize yardıma gelen gönlü büyük milletimizin her bir ferdine ulaşmak istiyoruz. Bu amaçla da bütün illerimizi tek tek dolaşmayı hedefliyoruz. Yine bize yurtdışından yardıma gelen Kardeş cumhuriyetlerimize ve diğer ülkelere imkanlar dahilinde gidip bir teşekkür konseri sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Müziğin iyileştirici gücünü kullandıklarını söyleyen Şube Müdürü Hacı Yaşık'da yaptığı açıklamada, "Bu bizim ikinci konserimiz. O dönemde Türk milletinin çok büyük iyiliklerini gördük. O çaresizlik içinde uzatılan eller, açılan kapılar, açılan yürekler gördük. Tüm halkımıza minnettarız. Bizlerde müziğin iyileştirici gücünü kullanarak bu travmaları bir an önce silmek, en azından hafızalarda mazi yerine bırakmak adına hem de Türk milletine teşekkür adına bu yola çıktık. Niyetimiz güzel, ben her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum bu günleri böyle aşacağımıza da inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Depremin acılarını müzikle yendiler - Son Dakika

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