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(ANKARA)Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Depremin Yıl Dönümünde Din Hizmetleri Teori ve Pratik Çalıştayı"nda konuştu

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya Valiliği, Sakarya İl Müftülüğü ile Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Depremin Yıl Dönümünde Din Hizmetleri Teori ve Pratik Çalıştayı"nın açılış oturumunda konuştu.

Sakarya Valiliği, Sakarya İl Müftülüğü ile Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, "Depremin Yıl Dönümünde Din Hizmetleri Teori ve Pratik Çalıştayı" düzenledi. Çalıştaya çevrim içi katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, buradaki konuşmasında, 6 Şubat depremlerini "asrın felaketi" olarak nitelediklerini ve daha önce 9 saat arayla bu şiddetlerde iki depremin olduğuna dair bir bilginin olmadığına işaret etti.

Erbaş, depremlerin, toplam nüfusları 4 milyonu bulan 11 şehri etkilediğini ve bunun yüzölçümü itibariyle de dünyadaki bazı devletlerin yüzölçümünden daha büyük olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı depremin ilk anında bölgede çalışmalara başladığını belirten Erbaş, "Sakarya'da 1999 depremini yaşamış, tecrübe sahibi birisi olarak da deprem yaşamış illerimize o illerin yakınlarındaki müftülerimizi hemen görevlendirdik." dedi.

Erbaş, göçük altında kalanlara hükmi şehit denildiğini ifade ederek, "Cenab-ı Hak vefat eden bütün kardeşlerimize şehitlik mertebesi nasip eylesin. 100 binin üzerinde yaralı var, onlardan halen tedavileri devam eden kardeşlerimiz var. Allah onlara da şifa ihsan eylesin inşallah" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın deprem bölgesinde yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Erbaş, şu bilgileri aktardı:

"Türkiye Diyanet Vakfımızın ikinci günde Kahramanmaraş merkezde, Hatay'da ve çeşitli yerlerde mobil mutfaklarını kurmuş olması ve günde 8-10 bin kişiye sıcak yemek ikram ediyor olması. İşte vakıfların zor zamanlarda ne kadar önemli roller üstlenmiş olduğunu gösteriyor. İlk etapta, ilk hafta 4 bin 500 kadar hocamızla deprem bölgesinde cenaze, tekfin işlerini yürütmeye çalıştık. Aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarında 300 kadar hocamız beş ilimizde daha önce kurmuş oldukları arama kurtarma ekipleriyle bu faaliyette de bulundu. Ben buradan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum."

"Depremde hocalarımızın unutulmaz emekleri oldu"

Erbaş, deprem bölgesinde hocaların görevlilerinin sadece cenaze namazı kıldırmak olmadığını aynı zamanda manevi rehberlik işlerini de üstlendiklerini belirterek, "On beş bin kadar hocamızı biner biner manevi ilk yardım eğitimlerine tabi tuttuk. Bin arkadaşımızı deprem bölgesine gönderdik, onlar orada görev yaparken diğer bin arkadaşımızın eğitimini verdik. Yani 15 bin kadar hocamız manevi destek programlarında görev aldı ve daha sonra çadırlar kuruldu. Çadırlarda, çadır mescitlerde, çadırlarda açılan 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarından diyanet kurslarına varıncaya kadar hocalarımızın unutulmaz emekleri oldu, hala da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Vali- Mülkiye Başmüfettişi Ali Fuat Atik, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi ile Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık da hazır bulundu.