Down sendromlu çocuklar farkındalık günü etkinliğinde doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Down sendromlu çocuklar farkındalık günü etkinliğinde doyasıya eğlendi

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Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Medical Point Gaziantep Hastanesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi desteğiyle düzenlenen '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında down sendromlu çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar yüz boyama, futbol, kutu oyunları gibi faaliyetlerle keyifli vakit geçirdi.

20.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:48
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Down sendromlu çocuklar farkındalık günü etkinliğinde doyasıya eğlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" etkinlikleri çerçevesinde down sendromlu çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Medical Point Gaziantep Hastanesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi desteğiyle "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" etkinlikleri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlik çerçevesinde down sendromlu çocuklar yüz boyama, futbol, kutu oyunları, serbest kalem çalışması gibi pek çok eğlenceli faaliyette bulundu. Down sendromlu çocuklar, eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinliklerde eğlenceli vakit geçirdi.

"Down sendromlu çocuklara ve gençlere yönelik eğlenceli etkinlikler yapıyoruz"

Etkinliklerle ilgili konuşan Türkiye Down Sendromlular Derneği Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında 16 Mart-21 Mart tarihleri arasında tüm Türkiye'de farklı etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Gaziantep'teyiz. Burada down sendromlu çocuklara ve gençlere yönelik atölye çalışmaları var, spor faaliyetleri var. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü bizler için çok önemli bir gün" dedi.

"Down sendromlu çocuklarla çiçek ekip, bu çiçekleri onlara hediye edeceğiz"

Gaziantep Medical Point Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ümit Mutlu Tiryaki ise hastane olarak etkinliklere destek verdiklerini belirterek, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak kutlanmakta. Bugün burada birçok farkındalık etkinliği gerçekleştirilmekte. Biz de bugün buraya 100 tane çiçek getirdik. Bu yılın teması, hepimizin bildiği gibi 'rengimiz belli olsun'. Kromozomların çoraba benzemesinden dolayı da renkli çoraplarla bu yılın kutlaması yapılacak. En güzel renklerin çiçeklerde olduğunu düşündüğümüz için hastane olarak biz buraya çiçeklerimizle geldik. Down sendromlu çocuklarla çiçek ekip, bu çiçekleri onlara hediye edeceğiz" diye konuştu.

Etkinliklere katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çocuklarla yakından ilgilendi.

Down sendromlu çocuklar farkındalık günü etkinliğinde doyasıya eğlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Down sendromlu çocuklar farkındalık günü etkinliğinde doyasıya eğlendi - Son Dakika

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