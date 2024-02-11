Erciyes'te hafta sonu pistler doldu taştı - Son Dakika
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Genel

Erciyes'te hafta sonu pistler doldu taştı

Türkiye'nin kış turizminde önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Binlerce kayak severlerle dolan Erciyes'te teleferik sırasında da uzun kuyruklar oluştu. Kayak severler, Erciyes'in güzelliklerini ve eğlencesini övgüyle anlattılar.

11.02.2024 15:06  Güncelleme: 15:07
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Erciyes'te hafta sonu pistler doldu taştı

KAYSERİ - Türkiye'nin kış turizminde önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Erciyes, hafta sonu dolu dolu geçirdi. Binlerce kayak severlerle dolan Erciyes'te teleferik sırasında da uzun kuyruklar oluştu. Konya'dan Erciyes'e kayak yapmaya gelen Emine Yılmaz; "Kayakta ilk deneyimim. Bugün ikinci günüm. Dün biraz pratik yaptık. Erciyes'i çok beğendim. Burası hafta sonu olması nedeniyle çok yoğun. Herkesi bekleriz" şeklinde konuştu.

Kayak severlerden Hüseyin Gül de, "Erciyes Kayseri'de en güzel eğlence merkezi. Pazar günleri buradayım. Biz genelde snowboard kayıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Kar biraz az ama buna rağmen yine de eğlenceli" ifadelerini kullandı.

Erciyes\'te hafta sonu pistler doldu taştı
Kaynak: İHA

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