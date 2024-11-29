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Esenler'de 'Esenlik Sempozyumu' düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

"Aile dostu şehir anlayışını yaygınlaşmasını amaçlıyoruz"

"Aile rehberi olmasını isteyen vatandaşlarımız e-devlet, sosyal hizmet merkezlerimiz veya çağrı merkezlerimiz üzerinden başvurularını yapabilecek"

Başkan Göksu: "Bizim şehirlerimiz iyiliğin inşa edileceği mekanlardır"

İSTANBUL - Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 'Şehirde İyilik' temasıyla, şehir ve çevre olgularının bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağı 'Esenlik Sempozyumu' düzenlendi. Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "Bizim şehirlerimiz iyiliğin inşa edileceği mekanlardır. Şehir dediğimizde aklımıza gelen güvenlik, huzur, iyilik ve zenginliktir. Bizim şehirlerimiz çaresizliğin dayatıldığı değil, insani hasretlerin inşa edildiği mekanlardır" dedi.

Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 'Şehirde İyilik' temasıyla, şehir ve çevre olgularının bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağı 'Esenlik Sempozyumu' Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Sempozyumda, insanın hayat kalitesini sosyal, ekonomik ve çevresel şartlarının yanı sıra şehirde iyi olma hali de tartışıldı. Şehir ve çevre olguları, ilişkileri bütüncül bir yaklaşımla ele alınan sempozyumda bu olguların sürdürülebilirliği kapsamlı bir şekilde irdelendi. Sempozyumda akademisyenler ve uygulayıcılar konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. 10 oturumdan oluşan sempozyumda; 'Kentsel Yaşam Kalitesi', 'Kentte Kültür ve Sanatın İyileştirici Gücü', 'Kentsel İyilik Hali İçin Kuşaklar Arası Etkileşim ve Yaş Dostu Topluluklar', 'Kentsel İyilik Hali İçin Aile', 'Kentsel Dönüşümün Yaşam Kalitesini İyileştirici Yönü', 'Kentsel Sosyal Hizmetlerin İyileştirici Gücü', 'Kentte Sağlık ve Psikolojik Dayanıklılık', 'Kentsel Kamusal Mekanların Aktif Kullanımı' ve 'Kentsel İyilik Hali İçin Katılım ve Karar Mekanizmaları' başlıklarında alanında uzman akademisyenler ve uygulayıcılar konuşmalarını gerçekleştirecek.

Sempozyum, 29-30 Kasım tarihleri arasında devam edecek.

Sempozyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve çok sayıda katılımcı katıldı.

"Aile dostu şehir anlayışını yaygınlaşmasını amaçlıyoruz"

Sempozyumda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal hizmet politikaları şehirlerimizi sadece yaşanacak değil yaşatılacak yerler haline getirmeyi amaçlar. Bir toplumun gücü yalnızca ekonomik büyüklüğüyle değil, bireylerin mutluluğu huzuru ve birbiriyle olan bağlılığıyla ölçülür. Bakanlık olarak tüm sosyal politikalarımızı böylesi güçlü bir zeminde insan odaklı bir yaklaşımla hayata geçiriyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye diyerek 85 milyonluk büyük Türkiye ailesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planımız ile toplumun temel yapı taşı olan aileleri her yönüyle desteklemek ve güçlendirmek adına stratejik adımlar atıyoruz. Eylem planımız, ailelerin afet ve acil durumlara dayanıklılığını arttırmayı hedefleyen, aile dostu çevre politikalarına odaklanıyor. Artan afet ve acil durumlara karşı ailelerin dayanıklılığını arttırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ailelerin temel ihtiyaçlarını gözeten, birlikte vakit geçirmelerini destekleyen aile dostu şehir anlayışını yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 2 yeni çalışmayı hayata geçirdik. Bunlardan ilki sosyal risk haritamızdır. Bu kapsamda 81 ilimiz ve 922 ilçemizde kadına yönelik şiddet çocuk istismarı bağımlılık gibi tehditleri bütüncül bir yaklaşımla ele alacağımız sosyal risk haritaları oluşturuyoruz. Başlattığımız bir diğer kapsamlı çalışma ise aile rehberi sistemidir. Bu sistemle vatandaşlarımıza daha hızlı güvenilir ve ulaşılabilir sosyal hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Aile rehberi olmasını isteyen vatandaşlarımız e-devlet, sosyal hizmet merkezlerimiz veya çağrı merkezlerimiz üzerinden başvurularını yapabilecek. Aile rehberleri ailemiz ile tanışarak hane değerlendirmesi yapacak, uygun hizmet müdahalesi ve yönlendirmesini gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.

"Bizim şehirlerimiz iyiliğin inşa edileceği mekanlardır"

İnsanların şehirlere daha çok çalışmak için geldiğini ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "Şehrin ruhunda bir iyilik var. Biz bu şehrin ruhundaki iyiliği toplumun içine ve ruhuna yükleyebilecek iyilik kanallarını inşa etmek ve açmak durumundayız. Biz ne kadar iyilik örneklerini ortaya koyabilirsek yaşadığımız şehir o kadar güzel olacak o kadar rahat olacak o kadar güvenli olacaktır. Biz bu sempozyum gibi yapmış olduğumuz bütün kavramsallaştırma çalışmalarında iyilik temasını ve kavramını öne çıkartmaya çalışıyoruz. Bazen kavramlar başlı başına bir eğitim fenomeni haline gelebiliyor. Bazen kavramlar o kavramı duyduğunuzda dikkati çekmeniz gereken bir alan haline gelebiliyor. Kurduğumuz merkezlere iyilik merkezi, açtığımız yerlere iyilik yolu, inşa ettiğimiz yerlere iyilik kavramını anlatarak insanımızı ve neslimizi bağı kopmadan bütünleştirmek istiyoruz. Şehirleri 2 perspektiften ele alabiliriz. Birisi şehirlerde iyiliği inşa etmenin gayretini çıkar anlatır. Birisi de bizi bu şehirlerde çaresizliğe mahkum etmeye kalkar. Bizim şehirlerimiz iyiliğin inşa edileceği mekanlardır. Şehir dediğimizde aklımıza gelen güvenlik, huzur, iyilik ve zenginliktir. Bizim şehirlerimiz çaresizliğin dayatıldığı değil, insani hasretlerin inşa edildiği mekanlardır. Bu yaşanılan mekanda iyiliği anlatmak, iyiliği inşa etmek, Esenlerin her bir çocuğunun iyilikler üzerine hayatını idame etmesi ve inşa etmesi için, şehri çaresizlikleri dayatmalara mahkum etmeden iyilik ve güzellikler kapısının sonuna kadar açarak iyilik şehrini inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.