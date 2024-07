Genel

Esenler'deki Avas Antika Pazarı meraklılarını bekliyor

İSTANBUL - Esenler Belediyesi'nin 3 yıl önce Tarih ve Nostalji Derneği iş birliği hayata geçirdiği Avas Antika Pazarı, antika meraklılarının uğrak yeri olmaya devam ediyor. Ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkartan ve nostalji yaşatan pazar, müdavimlerini bekliyor.

Esenler Belediyesi'nin üç yıl önce Tarih ve Nostalji Derneği iş birliği ile Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi Kapalı Pazar Alanı'nda hayata geçirdiği Avas Antika Pazarı, antika meraklılarının uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Cumartesi kurulan Pazar müdavimlerini bekliyor

Her Cumartesi günü Avas Antika Pazarı, İstanbul'un her yerinden, hatta İstanbul dışından antika meraklıları tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretçileri maziye yolculuğa çıkartan ve nostalji yaşatan pazar, bir yandan da şehrin hafızasını tazeliyor, hayata zenginlik katıyor.

"Ürünlerimizle ilgili istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz"

Pazarda tezgah kuran Muammer Öztürk, "Her hafta cumartesi günleri antika pazarımız olur. Ürünlerimizle ilgili istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Burada fiyatı uygundur. Bilgisayardan tut, hırdavat çeşitlerinden tutun burada birçok ürünü bulabilirsiniz. Her hafta tezgahıma gelen sabit müşterilerim var" dedi.

"Bin liralık bir cihazı burada 200 - 300 liraya alabiliyorsunuz"

Ürünlerin antika pazarlarında daha uygun olduğunu Selahattin Ataş, "Her hafta cumartesi günü biz buradayız. Güneş gözlükleri, saatler, teknolojik aletler, kıyafetler. İkinci el ürünler Esenler 'de kapalı otopark içerisinde herkese hitap ediyor. Bin liralık bir cihazı burada 200 - 300 liraya alabiliyorsunuz. Ürünler hem ucuz hem kalitelidir. Bende önce almaya başladım sonra satışa geçtim. Ama antikalar da var. Dışarıdaki mağazalara nazaran daha indirimli daha ucuz" şeklinde konuştu.

"Çok uygun fiyatı olan malzemeler burada var"

Pazar esnafı Halit Kaya, "2 haftada 1, ayda 1 veya 2 defa antika pazarına geliyorum. Çok uygun fiyatlı malzemeler burada var. Hiç ummadığımız malzemeler, cihazları burada bulabiliyoruz. Buranın esnafı güler yüzlü. Bu pazarın Esenler 'de kurulması çok iyi. Burada ummadığımız ürünlerle karşılaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Antika pazarı cumartesi günleri akşam saatlerine kadar devam ediyor.