Eskişehir'de Gerçeği Aratmayan 6.5 Şiddetinde Deprem Tatbikatı - Son Dakika
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Eskişehir'de Gerçeği Aratmayan 6.5 Şiddetinde Deprem Tatbikatı

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Eskişehir'de AFAD-RED ve AYDES uygulamaları ile gerçekleştirilen deprem tatbikatında, 6.5 şiddetinde bir depremin etkileri simüle edildi. Tatbikata yüzlerce personel katıldı ve kontrol altında yıkılan bir okulda enkaz altından kurtarma çalışmaları yapıldı. Ayrıca, yangın ve depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik senaryolar uygulandı. Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler ve diğer yetkililer tatbikatı yakından takip etti.

27.11.2024 18:06
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Eskişehir'de 6.5 şiddetinde deprem için gerçeği aratmayan tatbikat

Geniş çaplı deprem tatbikatında yüzlerce personel görev aldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde AFAD-RED ve AYDES uygulamalarının kullanıldığı gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde her yıl düzenli şekilde yapılan deprem tatbikatlarından birisi bugün Eskişehir'de yapıldı. AFAD-RED ve Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi uygulamalarının desteği ile gerçekleştirilen tatbikatta, Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi merkezli olarak 6,5 şiddetinde deprem varsayımı yapıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu bir araya geldi. Kentteki kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda, AFAD Eskişehir İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun sunum yaptı.

Tatbikat çerçevesinde, Eskişehir'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımı devam eden bir okulun binasında, enkaz altından yaralı kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Bir yandan da yangın çıkan bir binadan mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Zincirlikuyu Mahallesi Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Önal Parkı'nda, depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çadırlar kuruldu. Gerçekleşebilecek bir deprem sonrasında depremzedelere sunulacak hizmetler sergilendi.

Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nda da senaryo gereği kaza yapan uçakta çıkan yangının söndürülmesi ve içerde mahsur kalan yolcuların tahliye edilmesi için çalışma yapıldı.

Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen tatbikatları, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AFAD Eskişehir İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, kurum müdürleri, STK temsilcileri yakından takip etti.

Gerçekleştirilen geniş çaplı tatbikatlarda, çok sayıda arama kurtarma grubu, STK temsilcileri, itfaiye, polis, jandarma, sağlık personeli, doğalgaz ve elektrik dağıtım firması çalışanları yet aldı. Gün boyu süren ve gerçeği aratmayan tatbikatlar toplam 568 personel ve 108 araç görev aldı.

Eskişehir\'de Gerçeği Aratmayan 6.5 Şiddetinde Deprem Tatbikatı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eskişehir'de Gerçeği Aratmayan 6.5 Şiddetinde Deprem Tatbikatı - Son Dakika

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