Evlat nöbetine katılan aileler Konya'da

KONYA - Terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak zorla dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 2019 yılının sonbaharından beri HDP'ye karşı oturma eylemi gerçekleştiren Diyarbakır anneleri Konya'ya geldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 19-21 Ocak 2024 tarihleri arasında Konya'nın kültürel ve tarihi değerlerinin anlatılması için planlanan gezi programı çerçevesinde şehre gelen aileler, ilk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Uğur İbrahim Altay ile buluştu. Aileler daha sonra Panorama Müzesi ve Mevlana Müzesini ziyaret etti. Türbe Önü Çarşısı, Aziziye Camii, Bedesten Çarşısı, Sille, Alaaddin Camii ve Sultanlar Türbesi, Dar'ül Mülk ve Karatay Müzesini gezen aileler, Mevlana Kültür Merkezinde sema gösterisi izledi.

"Anne yüreği her türlü silahtan daha etkili, daha güçlüdür"

Evlat nöbetindeki aileler, Mevlana Öğretmenevinde düzenlenen programa da katıldı. Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, evlat nöbetindeki ailelerin, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine kast eden teröre karşı direnişin ve onurlu duruşun timsali olduğunu söyledi. Vali Özkan, "Anne denilince, anne yüreği denilince aslında dağları, taşları yararak evlatlarını, insanlığı selamete çıkaran bir yürekten bahsediyoruz. Anne yüreği Diyarbakır'da 2019 yılının sonbaharında PKK terör örgütü tarafından evlatları zorla kaçırılmış olan annelerimizin başlattığı bir feverandır. Bu direniş, bu çağrı dalga dalga büyümüş ve gerçekten her türlü gücün kuvvetin üzerinde olmuştur. Anne yüreği her türlü silahtan daha etkili, daha güçlüdür" dedi.

Devletimizin terörle mücadelede kararlı bir şekilde mücadele ettiğini kaydeden Vali Özkan "Devletimiz, milletimiz terörle ve emperyalizmin her türlü maşasıyla mücadele azmindedir, kararlılığındadır, gücündedir. Bunu da özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizim medeniyetimizin özünde, esasında birlik, empati, diğerkamlık, hoşgörü vardır. Annelerimizin Mevlana şehrinde buluşmaları da ayrıca önemli ve anlamlıdır. Annelerimizin bu nöbeti, ortak vicdanı harekete geçiriyor ve aynı zamanda da toplumsal birliğimizin, bütünlüğümüzün de harcıdır. Bu nöbeti biz böyle okuyoruz, bu nöbeti, bu onurlu duruşu saygıyla selamlıyoruz. Tabii milletimizin terörle mücadeledeki hassasiyeti ve annelerimizin bu hissiyatına ortak olmaları ortak medeniyet duygularımızın bir ifadesi. Hükümetimiz, devletimiz milletimizin bu hissiyatına tercüman olmaktadır. Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele başta olmak üzere, nöbetteki annelerimizin sürekli hissiyatına tercüman olarak onlara her türlü desteği en üst düzeyde vererek icrai faaliyette bulunmaktadır. İçişleri Bakanımız aynı zamanda Konyalı hemşehrimiz bütün annelerimize tek tek selamları var" diye konuştu.

Toplantı boyunca aileler ile yakından ilgilenen İçişleri Bakanlığı Müşaviri Hatice Atan da, " Türkiye'nin en güzel şehirlerinden, yıllardır terör belasının kahrını annelerin çektiği, Diyarbakır'da bir annenin evladını terör örgütünden istemesiyle başlayan bu kıvılcım artık bütün Türkiye'ye değil, dünyaya yayılmış bulunmaktadır. Biz bu mücadelede sadece ülkemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerimizi, İçişleri Bakanlığımızı gördük. Bugüne kadar şu anda 479 ailemiz evlat nöbetine devam ediyor. Bugüne kadar destan yazan annelerimizin, güvenlik güçlerimizin, dik duruşun mücadelesi sonucu 48 evladımız annelerine kavuştu. Terör örgütünü bitirecek olan anne yüreğidir, kadınlarımızdır diyoruz. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün Konya'da İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın şehrinde bulunmak başka bir duygu. Annelerimize de Bakanımızın selamları var. Bakanımızı temsilen Valim, bizler buradayız, sizlerin yanındayız" diye konuştu.

Evlat nöbetine katılan aileler ise, son nefeslerine kadar bu davayı devam ettireceklerini, Allah'ın izni, devletin gücüyle evlatlarını geri alacaklarını söyledi. Konya'ya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden aileler, evlatlarına kavuşmak için dua ettiklerini belirtti. Acılı olduklarını ifade eden anneler de, ellerinde bir silah olmadığını, yürekleriyle, HDP ve PKK ile savaştıklarını, HDP'nin kapısından ayrılmayacaklarını, evlatlarını geri alacaklarını ifade etti.

Aileler, kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, düzenlenen geziden duydukları memnuniyeti ifade ederek Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve yetkililere teşekkür etti.