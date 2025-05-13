Gaziantep'te Kupa Finali Coşkusu - Son Dakika
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Gaziantep'te Kupa Finali Coşkusu

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Galatasaray ve Trabzonspor'un Türkiye Kupası finali, 14 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanacak.

13.05.2025 10:42
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Gaziantep'i Türkiye Kupası finali heyecanı sardı

GAZİANTEP - Türkiye'nin gastronomisi, tarihi, turistik ve kültürel mirasıyla ünlü şehri Gaziantep, Türk futboluna damgasını vuracak bir mücadeleye tanık olmaya hazırlanıyor.

Gaziantep'te, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali maçının heyecanı yaşanıyor. Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali maçının 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak olması, Gazianteplileri sevindirmekle birlikte heyecanlandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin heyecanı kentin her noktasında yaşanıyor. Final maçının Gaziantep'te oynanacak olması Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan kentte en çok ise esnafı sevindirdi.

Final maçı nedeniyle 50 bin kişinin gelmesinin beklendiği kentte, esnaf şehri gezecek olan taraftarlar için tüm hazırlıklarını yaptı. Geleneksel konukseverliğiyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentin en çok tarihi mekanlarında tatlı bir heyecan yaşanıyor.

Karşılaşmayı izlemek için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden çok sayıda sporsever kentteki otellere rezervasyon yaptı. Talep dolayısıyla kentteki bazı otellerde yer kalmazken, esnaf şehrin tanıtımına büyük katkı sunacak olan organizasyondan büyük memnuniyet duyuyor.

Şehre gelecek taraftarların yapacakları alışverişle kentteki esnafa büyük katkı sağlayacağını belirten esnaf, Gaziantep'e gelecek ziyaretçilerin kentin kurutmalık sebzelerini, Antep fıstığı, baklava, katmer, salça, baharat çeşitleri, şire ürünleri gibi doğal ve organik ürünlerini tercih edeceği hedefleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Gaziantep'te oynanacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren tarihi Kaleoğlu Mağarası işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, "Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali maçı için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları şimdiden şehrimize gelmeye başladılar. Salı ve Çarşamba günü daha yoğun olacağımızı tahmin ediyorum. Herkesi 500 yıllık mağaramız olan Kaleoğlu mağarasına bekliyoruz. Şehrimize gelen tüm misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız" dedi.

Kupa finalinin Gaziantep'te oynanacak olmasının heyecanı içerisinde olduklarını belirten tarihi Bakırcılar Çarşısı esnaflarından Fikret Yılmaz ise, "Gaziantep esnafında maç heyecanı var. Bu maçın Gaziantep'te oynanacak olması bizim için çok iyi oldu. Bu maçın Gaziantep'te oynanacak olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Çünkü bu maç öncesi çarşı-pazarda yoğunluk olur. Şehrimiz zaten gezilecek bir şehir. Çok kalabalık olacağından da eminiz. Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları şehrimize gelmeye başladılar. Çarşamba günü şehrimizde oynanacak maçın Gaziantep'e büyük bir etkisi olacak. Esnaf içinde çok iyi olacak. Bu maç için TFF'ye teşekkür ederiz" diye konuştu.

Esnaf olarak bu maçın Gaziantep'te oynanmasını sağlayan herkese teşekkür eden tarihi Almacı Pazarı esnaflarından Kerim Kıssa da, "Her iki takımada başarılar diliyoruz. Galatasaray ile Trabzonspor taraftarlarını Gaziantep'te en güzel şekilde ağırlayacağız. Herkesi Gaziantep'in tarihi çarşısı olan Almacı Pazarı'na bekliyoruz. Başta Antep fıstığı olmak üzere yöresel ürünlerimizi tatmaya bekliyoruz. Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali maçının şehrimize büyük bir etkisi olacak" şeklinde konuştu.

Esnaf Yakup Mermer de maçın kentte oynanmasının ekonomik katkısının yanında tanıtım için de çok önemli olduğunu belirterek, esnaf olarak çok sevindiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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