Hatay, İdlib ve Lazkiye'yi Kardeş Şehir İlan Etti - Son Dakika
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Genel

Hatay, İdlib ve Lazkiye'yi Kardeş Şehir İlan Etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi, İdlib ve Lazkiye'yi kardeş şehir olarak ilan etti. Başkan Mehmet Öntürk, Suriye'nin yanında olmak istediklerini ve ortak projeler gerçekleştireceklerini belirtti.

14.05.2025 17:00
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Lazkiye ve İdlib, Hatay'ın kardeş şehirleri oldu

HATAY - Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye şehirleri kardeş şehir ilan edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 2025 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Defne Belediyesi Defne Evi'nde gerçekleştirildi. HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün başkanlığında yapılan toplantıda 54 gündem maddesi ile gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündeminde 2024 Mali Yılı kesin hesabının görüşülmesi, fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyleri arasında aktarma yapılması, AYKOME ücret tarifesinde güncelleme yapılması, toplu taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilere gelir desteği ödemesi, toplu taşıma araçlarına kilometre başına destek ödemesi, Payas ilçesi toplu taşıma ihalesi konusunda encümene yetki verilmesi, M plaka geç vize işlemleri, Arsuz- Antakya arasında toplu taşıma hizmeti verilmesi, şartlı bağışların kabulü için yetki verilmesi, İdlib ile kardeş şehir ilişkisi ve ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi, imar uygulamalarının yanı sıra komisyon raporları konuları görüşülerek karara bağlandı.

İdlib ve Lazkiye, Hatay'ın resmen kardeşi oldu

Mecliste, Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye şehirleri arasında dayanışma ve iş birliğinin artırılması amacıyla Hatay'ın kardeş şehirleri olması ve bu kapsamda ortak hizmet projelerinin yürütülmesi için Meclis kararı oy birliğiyle kabul edildi.

"Suriye'nin yanında olmak istiyoruz"

Konuyla ilgili Başkan Öntürk, "Suriye sınırları içerisinde bir bütünlük içinde, terörden arındırılmış, tüm mezhepleriyle, dinleriyle ayrımsız bir şeklide kardeşçe yaşamasını arzuluyoruz. Bu kapsamda da hem İdlib hem de Lazkiye bölgesinde tüm bilgi ve birikimlerimizle kardeş ve dost Suriye'nin yanında olmak istiyoruz" diye konuştu. Suriye'de farklı etnik, mezhep ve dini kimliklere sahip kişi ve grupların sıkıntılarının Türkiye Cumhuriyeti'nin de sıkıntısı olduğuna değinen Başkan Öntürk, "Türkiye bölgenin lider ve güçlü ülkesidir. Ülkemiz, dünyanın neresinde mağdur, mazlum varsa ülke olarak, herkese kucak açmıştır. Tarihte olduğu gibi bundan sonra da her mazlumun yanında olacaktır" dedi.

Suriye'nin altyapısı için tüm imkanlar doğrultusunda Suriye'nin her bölgesine gerekli desteği vereceklerine değinen Başkan Öntürk, Suriye'nin bir polemik konusu yapılmamasının da altını çizdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hatay, İdlib ve Lazkiye'yi Kardeş Şehir İlan Etti - Son Dakika

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