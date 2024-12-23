Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanının Son Görüntüleri - Son Dakika
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Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanının Son Görüntüleri

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ATT Selçuk Saykal, hava ambulansında, görev zorluklarını ve hava şartlarının etkisini anlatmış.

23.12.2024 09:35
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Helikopter kazasında hayatını kaybeden ATT Selçuk Saykal'ın son görüntüleri

Görev yaptığı hava ambulansında son röportajında hava şartlarına dikkat çekmiş

"Hava kötü veya iyi değerlendiremediğimiz zaman çıkmak durumunda kaldığımız vakalar oluyor"

ANTALYA - Muğla'da meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden ATT Personeli Selçuk Saykal'ın geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda görevin zorluklarından bahsederken hava şartlarındaki değişkenliğe dikkat çektiği görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bugün sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kalkış sırasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter binanın yanındaki boş alana düştü. Antalya'ya gelmek üzere havalandığı sırada düşen ambulans helikopterde bulunan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal hayatını kaybetti.

"Aldığımız eğitimler her türlü müdahaleyi yapabilmeye imkan veriyor"

Saykal'ın geçtiğimiz yıl 24 Haziran tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopterlerin çalışmalarıyla ilgili hazırlanan haberde İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda 10 yıldır ambulans helikopterde ATT olarak görev yaptığını söylemişti.

Saykal'ın ekip arkadaşlarıyla birlikte göreve çıkışları, hastaya müdahale ve hava ambulansına alınmasının görüntülere yansıdığı haberde Saykal, röportajında görevin zorlukları sorulduğunda hava şartlarına dikkati çekmişti. Aldıkları eğitimin her şartta görevlerinin yapabilmesine imkan sağladığını anlatan Saykal, "Hava durumu ortada olunca kötü veya iyi değerlendiremediğimiz zaman çıkmak durumunda kaldığımız vakalar oluyor, yılların tecrübesi ile hastalarımıza müdahale ediyoruz. Hastalar ya da hasta yakınlarında hava korkusu yaşayanları ikna etmeye çalışıyoruz, bilinci açık hastalarımıza helikoptere binmeden bilgi veriyoruz, burada ses olduğu için biraz zorlanıyoruz. Onun dışında çok zorluk yaşamıyoruz. Kalp krizi ya da trafik kazası yapan travmalı hastalarda havada müdahale etmemiz gereken durumlar oluyor, onlara müdahalemizi yapıyoruz. Kalbi durup hayata döndürdüğümüz çok sayıda hasta oldu. Her türlü ekipmanımız var. Aldığımız eğitimler de her türlü müdahaleyi yapmamıza imkan veriyor. Hastalarımıza en iyi şekilde müdahale ediyoruz " ifadelerini kullanmıştı.

Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanının Son Görüntüleri
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanının Son Görüntüleri - Son Dakika

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