İBB'nin bitiremediği metrobüsteki 'beyaz yol', trafik çilesi olmaya devam ediyor - Son Dakika
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İBB'nin bitiremediği metrobüsteki 'beyaz yol', trafik çilesi olmaya devam ediyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin metrobüsteki beyaz yol çalışması nedeniyle E-5'in tek şeridi dubalarla Küçükçekmece bölgesinde trafiğe kapatılmıştı. Çalışmalar nedeniyle güzergahı kullanan vatandaşlar büyük trafik mağduriyeti yaşarken sürecin uzamasına da tepki gösterildi.

21.08.2024 14:53  Güncelleme: 15:00
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İBB'nin bitiremediği metrobüsteki 'beyaz yol', trafik çilesi olmaya devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesiekiplerinin günlerdir bitiremediği metrobüs hattındaki beyaz yol çalışması nedeniyle E-5 karayolu Küçükçekmece-Florya arası yolun kilometrelerce 2 şeritten sağlanması yoğun trafiğe yine yoğunluğa neden oldu. İBB Ekiplerinin çalışmaları yalnızca gün içinde yapıp akşamları ilerlemeyip sürecin uzaması da tepkilere yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin metrobüsteki beyaz yol çalışması nedeniyle E-5'in tek şeridi dubalarla Küçükçekmece bölgesinde trafiğe kapatılmıştı. Çalışmalar nedeniyle Yenibosna istikameti, Küçükçekmece-Florya arasındaki 3 şeritli yolunda tek şeridi dubalarla trafiğe kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle güzergahı kullanan vatandaşlar büyük trafik mağduriyeti yaşarken bölgedeki vatandaşlar, çalışmaların yalnızca gün içinde yapılıp geceleri yapılmaması nedeniyle sürecin uzamasına da tepki gösterdi. Bölgede ise trafik yoğunluğu günün her saatinde yaşanmaya başladı.

Öte yandan İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki çalışmanın 45 gün süreceğini duyurmuştu.

İBB\'nin bitiremediği metrobüsteki \'beyaz yol\', trafik çilesi olmaya devam ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İBB'nin bitiremediği metrobüsteki 'beyaz yol', trafik çilesi olmaya devam ediyor - Son Dakika

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