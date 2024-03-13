İbrahim Keloğlan'ın 'Eros' isimli kediye döverek ölümüne neden olmasıyla ilgili dava başlıyor - Son Dakika
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İbrahim Keloğlan'ın 'Eros' isimli kediye döverek ölümüne neden olmasıyla ilgili dava başlıyor

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İstanbul Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan'ın yargılanacağı dava, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmaya katılmak isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle duruşma konferans salonunda yapılacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de duruşmaya katılacak.

13.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:28
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'Eros' isimli kediyi döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılanmasına başlanacak

Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle duruşma konferans salonunda yapılacak

İSTANBUL - Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

Başakşehir'deki bir sitede 'Eros' isimli kediyi dakikalarca döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Seyirciye açık gerçekleştirilen duruşmaya sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler yoğunluk oluşturdu. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi. Duruşmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılacak.

İbrahim Keloğlan\'ın \'Eros\' isimli kediye döverek ölümüne neden olmasıyla ilgili dava başlıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İbrahim Keloğlan'ın 'Eros' isimli kediye döverek ölümüne neden olmasıyla ilgili dava başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Keloğlan'ın 'Eros' isimli kediye döverek ölümüne neden olmasıyla ilgili dava başlıyor - Son Dakika
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