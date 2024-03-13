'Eros' isimli kediyi döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılanmasına başlanacak
Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle duruşma konferans salonunda yapılacak
İSTANBUL - Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.
Başakşehir'deki bir sitede 'Eros' isimli kediyi dakikalarca döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Seyirciye açık gerçekleştirilen duruşmaya sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler yoğunluk oluşturdu. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi. Duruşmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılacak.
Son Dakika › Genel › İbrahim Keloğlan'ın 'Eros' isimli kediye döverek ölümüne neden olmasıyla ilgili dava başlıyor - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür devam eden aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'ÇEMBER-13' Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör, kaçakçılık ve organize suçlar gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar adalete teslim edildi.
81 ilde son 4 gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "Çember-13" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 588'inin hırsızlıktan, 678'inin ise narkotik suçlardan arandığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.
31 Mart seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cemil Tugay katıldığı canlı yayında CHP'nin hezimete uğradığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan bir diyaloğu ilk kez anlattı. Tugay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum" dediğini söyledi.
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