İbrahim Keloğlan\'ın \'Eros\' isimli kediye döverek ölümüne neden olmasıyla ilgili dava başlıyor

Tugay: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum' dedi

31 Mart seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cemil Tugay katıldığı canlı yayında CHP'nin hezimete uğradığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan bir diyaloğu ilk kez anlattı. Tugay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum" dediğini söyledi.